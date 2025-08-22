LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Presentación de una niña a los Santos Mártires de Calahorra. SANDA

El párroco de la catedral de Calahorra propone mejorar el paso de los niños a los santos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:22

El párroco de la catedral de Santa María de Calahorra, Jesús Ignacio Merino Morga, quiere hacer más ágil y que esté mejor organizada la ... presentación de los niños a los santos durante la procesión del día grande (31 de agosto), en la Plaza del Raso. Por ese motivo, propone que las familias pasen solo una vez en la vida a sus hijos, a ser posible durante el año de su nacimiento. Si alguien no puede, tendría la posibilidad de hacerlo hasta los tres años del pequeño.

