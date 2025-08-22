El párroco de la catedral de Calahorra propone mejorar el paso de los niños a los santos

El párroco de la catedral de Santa María de Calahorra, Jesús Ignacio Merino Morga, quiere hacer más ágil y que esté mejor organizada la ... presentación de los niños a los santos durante la procesión del día grande (31 de agosto), en la Plaza del Raso. Por ese motivo, propone que las familias pasen solo una vez en la vida a sus hijos, a ser posible durante el año de su nacimiento. Si alguien no puede, tendría la posibilidad de hacerlo hasta los tres años del pequeño.

Esta medida pretende evitar la acumulación y el caos en el que se convierte este momento multitudinario en el que los devotos acercan a sus hijos a San Emeterio y San Celedonio para recibir sus bendiciones, y fotografiar este instante especial que quedará para el recuerdo.

El sacerdote también pide que, durante la novena, las familias avisen de su participación en esta presentación de los bebés para facilitar la organización de esta ceremonia.

Por otro lado, Merino ha comunicado que la Asociación de Campaneros de La Rioja participará el domingo 31 de agosto en los actos del día grande de las fiestas. Antes de la procesión, alrededor de las 10.30 horas, ofrecerá un repique manual de las campanas de la catedral.