Pájaro a la vista: los humedales de Calahorra acogerán el sábado una jornada de observación de aves La actividad se llevará a cabo en las zonas húmedas de La Degollada y el Recuenco, en las que se crían especies como el martinete común, la garza real o el avetorillo

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Las zonas húmedas y yasas de La Degollada y el Recuenco, en Calahorra, serán el escenario el próximo sábado, 22 de noviembre, de una jornada de observación de aves de la mano de tres destacadas asociaciones ecologistas. La actividad se organiza, en concreto, por el Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental (Freca), Ecologistas en Acción Calahorra y el grupo riojano de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). Las personas interesadas en participar deberán acudir al aparcamiento de la catedral, a las 09.00 horas. Para ampliar información o inscribirse se puede llamar al teléfono 611082036.

Como área natural singular, las zonas húmedas y yasas de La Degollada y el Recuenco comprenden una superficie de casi 233 hectáreas, en las que confluyen varios ambientes naturales: los humedales permanentes de las balsas de La Degollada y del pantano de El Recuenco, las yasas con cauces estacionales de Las Conchas y Bardaje, la planicie esteparia de El Plano y el sistema de yasas tributarias de El Caracol, así como algunos bosques de pino carrasco que forman parte de las repoblaciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX en el monte Los Agudos. La zona húmeda está formada por un sistema de cinco lagunas en serie que se construyeron como compensación por el impacto de las obras de recrecimiento del embalse de El Perdiguero. Su singularidad radica en que se trata de una planicie esteparia surcada por barrancos y cárcavas donde se ha formado un variado ecosistema acuático. Este humedal destaca porque en él cría una importante colonia de ardeidas con especies como el martinete común, la garcilla bueyera, la garceta común, la garza real, la garza imperial y el avetorillo común. Además, son áreas de interés para otras muchas aves acuáticas durante la migración e invernada.