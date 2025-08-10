Paella y agua para los jóvenes

En el parque de la Era Alta hubo paella para comer.

Las fiestas de la juventud de Calahorra, que comenzaron el viernes con el chupijoven en El Raso, continuaron ayer con hinchables acuáticos para niños y jóvenes en el aparcamiento del Silo. La charanga Doctor Pío tocó en el vermú y en el parque de la Era Alta hubo una comida popular (paella mixta, bebida y postre) a las 15.00 horas. Costaba 6 euros, participaron unos 200 jóvenes y estuvo amenizada por el Dj Chusco Herreros.

La nueva asociación juvenil Ajuca preparó en este lugar juegos tradicionales y un bingo por la tarde. Después, las celebraciones se trasladaron a la primera travesía de la calle Paletillas donde el colectivo Actiba llevó a cabo la Bubble fiesta infantil (música y pomperos) y un espectáculo protagonizado por la drag riojana, 'vedette de provincias', Bárbara, la reina de la pantaloneta.

El pasacalles de Doctor Pío ambientó musicalmente la ciudad desde las 21.00 hasta las 22.30 y a las 23.00 horas estaba anunciada una noche de pinchadiscos calagurritanos con participación de Escri, Chusco Herreros, Joao Rodríguez y David Posada.

El viernes, aparte del chupijoven, destacó la actuación de Doctor Pío, el concierto tributo a El Canto del Loco y Pereza, y las sesiones de djs de Sergio Two House y Dani BPM en El Raso.

Por otro lado, el Consistorio reparte estos días 300 pulseras Centinela para promover un ocio más seguro, con ayuda del Ministerio de Igualdad a través del Pacto contra la Violencia de Género. Disponen de dos test para detectar drogas en las bebidas.

El programa de hoy

Las actividades continúan este domingo con un encierro chiqui en el hall del Paseo del Mercadal organizado por el Club Taurino entre las 10.00 y las 12.00, que incluirá reparto de chocolate.

Tres Tristes Tigres ofrecerá un espectáculo de marionetas en la primera travesía de Paletillas. Aquí está previsto a las 20.30 el concierto de versiones de El Rubí. Por último, una minitraca pondrá fin a la segunda edición de las fiestas de la juventud de Calahorra, a las 23.00 horas, en la plaza de El Raso. Los actos han sido preparados por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones Activa, Ajuca y el Club Taurino de Calahorra.

