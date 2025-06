Los niños con autismo contarán con un aula de respiro familiar en el centro joven de Calahorra

La reivindicación ha sido escuchada y, además, atendida. Las familias de niños con autismo de Calahorra, que reclamaban una ludoteca para el verano, dispondrán finalmente ... de este servicio. Después de reunirse el martes con la alcaldesa, Mónica Arceiz, el Ayuntamiento calagurritano se ha puesto manos a la obra para que las familias de los menores afectados, que habían sido excluidos del programa de la ludoteca de verano al no poder contar con personal de apoyo para atenderles, dispongan de otra alternativa que facilite la conciliación.

Así, como informó ayer la regidora a Diario LA RIOJA, que el pasado lunes se hizo eco de la situación de estos menores, habilitará un espacio municipal con personal cualificado, en el que los padres y madres podrán llevar a sus hijos e hijas en verano mientras trabajan. «Está claro que hay una necesidad y la vamos a atender y vamos a dar respuesta», señalaba en declaraciones a este periódico Mónica Arceiz, para avanzar que el Consistorio pondrá en marcha con la mayor brevedad un «aula de respiro familiar durante el verano», a la que podrá acudir cualquier niño o niña con necesidades especiales.

«Ahora se va a sacar el contrato, pero ya hasta la semana que viene no se va a poder atender esta necesidad porque tenemos que cumplir con el trámite administrativo», precisó la alcaldesa, a la vez que se comprometió a «agilizarlo todo lo que se pueda para cubrirlo cuanto antes».

«Agradezco que se nos haya escuchado y se haya puesto una solución» Cristina Alcalde Madre de una niña con autismo

«Va a ser un nuevo servicio porque no se ha hecho nunca. Ahora se va a sacar el contrato» Mónica Arceiz Alcaldesa de Calahorra

Probablemente el aula se ubicará en las instalaciones del centro joven municipal. «Va a ser un nuevo servicio, porque no se ha hecho nunca», remarcó Arceiz, quien asegura que «probablemente, antes no se demandaba porque las familias sabían que sistemáticamente no estaba atendido». Pero «tampoco nos parece justo ni de recibo que porque tu hijo tenga unas dificultades no tenga una ludoteca», añadió.

La puesta en marcha de este nuevo servicio, que se prevé que pueda comenzar en el mes de julio, se comunicó este miércoles a las familias. Cristina Alcalde, una de las madres de una niña con autismo y que participó en la reunión del martes con la alcaldesa, mostraba su satisfacción y agradecimiento tanto por la respuesta del Ayuntamiento como por la solución ofrecida, después de que hace unas semanas recibiese la notificación de que la ludoteca de verano no iba a poder atender a su hija. «Agradezco, primero, que se nos haya escuchado y después, que se haya puesto una solución», afirmaba, a la vez que aprovechaba para «dar las gracias también por el apoyo que estos días hemos recibido de familiares y amigos».

«Esto es un primer paso», remarcaba también sobre la necesidad de que la situación de los niños y niñas con necesidades especiales, como los autistas, se tengan en cuenta en todas las esferas de la vida.