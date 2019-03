La necesidad de ser lo que se siente Lidia Lacueva y Nicole Carrasquilla entregaron al alcalde la bandera de la transexualidad. / Isabel Álvarez Representantes de la asociación Chrysallis, de familias con menores transexuales, entregaron la bandera 'trans' al alcaldeLas reivindicaciones del colectivo transgénero llegan al Ayuntamiento de Calahorra ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Sábado, 30 marzo 2019, 13:45

Ni son mujeres que quieren ser hombres, ni son hombres que quieren ser mujeres. Tampoco han nacido en un cuerpo equivocado. Simplemente son hombres y mujeres a los que al nacer les asignaron un sexo distinto al de la identidad sexual que sienten. La transexualidad reivindica estos días su normalización en la sociedad. Un justo, necesario y obligado reconocimiento que se reclama el 31 de marzo con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Las instituciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo en la visibilización de la diversidad sexual y de genero. Por ello, la delegada de La Rioja de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, la calagurritana Lidia Lacueva, y la joven Nicole Carrasquilla entregaron ayer al alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, la bandera transgénero, que representa a la comunidad trans, es decir tanto a las personas transexuales como travestis.

En el encuentro mantenido con el regidor, Lidia Lacueva compartió un manifiesto a favor de una Ley Trans en La Rioja, «sin excusas y sin retrasos». Principalmente, porque «seguimos encontrando que los prejuicios y tópicos siguen interiorizados por la sociedad, sin cuestionarse lo absurdo de los mismos». Y es que, aunque la población está cada vez más sensibilizada con la diversidad de género, «queda pendiente la interiorización de la no correlación entre corporalidades e identidades».

Todavía faltan muchos pasos por dar. Sobre todo, «en cuanto a legislación y respeto de las identidades disidentes», apuntó Lacueva en su lectura del manifiesto. En este sentido, señaló que «las personas trans no existen para el sistema legislativo español, el sistema educativo no los contempla y el sistema sanitario los excluye».

Por todo ello, el colectivo reclama la «aprobación de legislaciones y protocolos que den cobertura, protección y visibilidad al colectivo trans». «Reivindicamos la visibilidad trans porque existen y son quienes dicen ser, también de aquellos que no son escuchados, que no son vistos y que no son mirados», defendió también.

Tras la lectura del manifiesto, el alcalde y Nicole Carrasquilla colocaron la bandera transgénero en uno de los balcones del Ayuntamiento.