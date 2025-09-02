'¡Ay, que me expló!', el musical con el que colaborar con los scouts de Calahorra

Izquierda Unida de Calahorra, como ya ha hecho en otras ocasiones, ofrecerá el 18 de octubre un espectáculo en el teatro Ideal con ... el objetivo de colaborar con una asociación. En este caso se trata del musical '¡Ay, que me expló!, del grupo Dreamland y del que forma parte el calagurritano Marco León. De otro lado, el dinero recaudado por la función se entregará al grupo scout Nuestra Señora de Guadalupe. Las entradas para la función estarán disponibles desde el 4 de septiembre y tienen un precio de 18 euros en el patio de butacas, platea y primer anfiteatro, y de 16 euros en el segundo anfiteatro.

'¡Ay, que me expló!' es una adaptación de la película 'Explota, explota', comedia musical española de 2020. El musical cuenta la historia de Lola, una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad a principios de los años 1970, cuando España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Con ella, la compañía quiere descubrir cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad. Y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

No es la primera vez que IU cuenta con el grupo Dreamland para ofrecer en Calahorra un acto cultural con el que colaborar con una asociación. En el 2022 ya lo hizo con el musical 'Hoy no me puedo levantar' , cuya recaudación se destinó al Consejo de la Juventud de Calahorra.