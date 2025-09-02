LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Muñoz, Óscar Moreno y Marco León, con los carteles del festival. I.Á.

'¡Ay, que me expló!', el musical con el que colaborar con los scouts de Calahorra

El espectáculo el grupo Dreamland, en el que participa el calagurritano Marco León, se podrá ver en el teatro Ideal, el 18 de octubre, de mano de IU

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:39

Izquierda Unida de Calahorra, como ya ha hecho en otras ocasiones, ofrecerá el 18 de octubre un espectáculo en el teatro Ideal con ... el objetivo de colaborar con una asociación. En este caso se trata del musical '¡Ay, que me expló!, del grupo Dreamland y del que forma parte el calagurritano Marco León. De otro lado, el dinero recaudado por la función se entregará al grupo scout Nuestra Señora de Guadalupe. Las entradas para la función estarán disponibles desde el 4 de septiembre y tienen un precio de 18 euros en el patio de butacas, platea y primer anfiteatro, y de 16 euros en el segundo anfiteatro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  5. 5 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  6. 6 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  7. 7

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  8. 8 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  9. 9

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  10. 10

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja '¡Ay, que me expló!', el musical con el que colaborar con los scouts de Calahorra

&#039;¡Ay, que me expló!&#039;, el musical con el que colaborar con los scouts de Calahorra