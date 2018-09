MÚSICA DURANTE TODAS LAS FIESTAS

El 29 de julio escribía en este espacio de 'Reflexiones' sobre la intensa actividad musical prevista para las fiestas de San Emeterio y San Celedonio de Calahorra. Unas apuestas del Ayuntamiento, del grupo municipal de Izquierda Unida y de las peñas que ha sobrepasado la programación de los últimos años y que ha contado con el respaldo del respetable.

Los conciertos comenzaron la víspera del cohete, con Infamia y The Mol Stones el viernes 24 de agosto, y se sucedieron durante los siete días de las fiestas incluyendo el último con numerosas propuestas de todos los estilos y para todos los gustos, destacando las citas del aparcamiento del Silo y la Plaza del Raso, por capacidad de público, con un cartel que incluyó el concierto estrella de Hombres G y otros de The Best Of Rock, el tributo a Joaquín Sabina '500 noches' y las orquestas Nuevo Talismán y La Fania.

Un tributo a Mecano fue otra de las propuestas ofrecidas por el Consistorio, en este caso en el paseo del Mercadal.

Al escenario del Raso también llegó Obk, con su mezcla de pop y electrónica, de la mano de la peña Philips que fue otro de los éxitos de convocatoria de este año.

El buen tiempo animó a los calagurritanos y a los numerosos visitantes que acudieron a la ciudad a disfrutar más que nunca en la calle y la música ha sido fundamental. Una vez más se demostró que los conciertos, bien organizados, con buen sonido y además gratuitos, suponen los eventos que más gente congregan y un reclamo para atraer público de los municipios cercanos. Por no hablar de la animación callejera de las charangas que ponen el sonido ambiente de día y de noche, o el recorrido de Rockalean por la ciudad la noche del miércoles.

La carpa de la peña La Moza ha sido uno de los lugares que más directos ha ofrecido. Por allí han pasado tributos, actuaciones dentro de la iniciativa La Moza Fusion Chic como la de Mi Primo el Chicharachero o el concierto de grupos calagurritanos con Boheme, Mundo Hechicero y Rock'N'Rollas (esta banda también tocó en la calle Espronceda como acto de la Peña El Hambre). Además de la batalla de gallos con 16 raperos que llenaron el cuarto de La Moza.

Normalmente después de la traca del final de las fiestas llega la calma y el recogimiento pero este viernes hubo dos actuaciones en directo de Meltxorín Blues Band con la peña el Hambre en el bar Viñas y de Los Zapa en la peña Riojana para prolongar la diversión y cerrar las fiestas más musicales de los últimos años.