Música para disfrutar y apreciar

Actuación de la Banda Municipal de Música de Calahorra con el trombonista Miguel Tantos, el viernes en el teatro Ideal. .

Sanda Sainz Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La Asociación Santa Cecilia terminó ayer las celebraciones de la semana de la música con una misa en la catedral de Santa María de Calahorra, con el Orfeón Calagurritano don Pedro Gutiérrez, que cantó temas como 'Cantique' de Fauré en la comunión y estrenó 'Baba Yetu' (como un Padre Nuestro africano). El sábado se había llevado la imagen de la santa desde la iglesia de los Santos Mártires a la catedral para presidir la ceremonia y está previsto que se quede aquí, como antaño. Al terminar la misa se ofreció un aperitivo en el palacio episcopal.

El programa comenzó el viernes 14 de noviembre con el concierto del grupo Noche Entre Amigos en el teatro Ideal, que contó con casi 200 asistentes. Dani Amatriain (voz y piano), Héctor García (batería y violín), Max Canalda (guitarra) y Germán Ruiz Alejos (bajo eléctrico) interpretaron una selección de temas de artistas nacionales e internacionales de diferentes estilos.

La banda de indie-rock Marcú tocó al día siguiente, el sábado 15, en la que fue su primera cita en el Ideal. En su repertorio incluyó el tema 'Refugios', recién estrenado, su segundo adelanto del futuro nuevo disco. Unas 150 personas disfrutaron durante una hora y media con el repertorio ofrecido por Marcú.

Este año Santa Cecilia ha colaborado con la AECC en los conciertos del teatro Ideal

El jueves 20 los alumnos del Conservatorio de Calahorra prepararon un concierto en el salón de actos de la Fundación Caja Rioja ante unos 80 espectadores.

El viernes 21 por la mañana en el Centro de Participación Activa la música sonó con la rondalla y el recinto también repartió chocolate con bizcochos.

Por la tarde, tuvo lugar la actuación de la Banda Municipal de Música de Calahorra, dirigida por Eduardo Peña Hernández, con el trombonista tudelano Miguel Tantos Sevillano como invitado especial, en el teatro Ideal. Sus 504 butacas estaban prácticamente llenas siendo la cita con mayor participación, con entradas por 3 euros (el resto de los eventos de Santa Cecilia celebrados en el teatro costaban 10 euros).

El sábado 22, de nuevo en el Ideal, la música de viento destacó con cinco solistas de RTVE: Juanjo Fernández (flauta), Salvador Barberá (oboe), Emilio Espasandín (clarinete), Maxi Santos (trompa) y Vicente Alario (fagot) que protagonizaron la primera parte como quinteto. En la segunda se incorporó el pianista Héctor Francés (Juventudes Musicales) para continuar con temas de bandas sonoras de películas. En esta ocasión tuvieron a casi 200 personas como público.

Santa Cecilia cada año colabora con una organización solidaria y en 2025 ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer ,que vendió durante las cuatro jornadas del Ideal calendarios benéficos con imágenes de la Policía Local de Calahorra, y otro material, además de lotería del sorteo de Navidad.

«El balance es positivo, pero da rabia que los grupos no llenen el teatro», lamenta Victoria López, presidenta de Santa Cecilia. Cuenta con casi 80 socios y está abierta la inscripción de nuevos integrantes, con cuota de 20 euros al año para adultos y 12 para menores de 18 años. Y tienen las entradas a los conciertos gratis.

Reporta un error