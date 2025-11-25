Murillo 'revive' por Santa Catalina
La procesión con la imagen de la santa, la bendición de los campos y la eucaristía en la iglesia que aún conserva la zona fueron los actos principales de la fiesta
Calahorra
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:28
Aunque deshabitado desde hace décadas, Murillo de Calahorra vuelve a la 'vida' por Santa Catalina. La festividad de su patrona reúne en el lugar, como ... volvió a suceder ayer, a muchos de los calagurritanos descendientes de esta pedanía.
La procesión con la imagen de la santa, la bendición de los campos y la eucaristía en la iglesia que aún conserva la zona fueron los actos principales de la fiesta. Por otro lado, desplazarse a Murillo resultó este año más cómodo, una vez que el Gobierno de La Rioja ha asfaltado la carretera LR-482 que conecta a la pedanía con Calahorra.
