Murillo 'revive' por Santa Catalina

La procesión con la imagen de la santa, la bendición de los campos y la eucaristía en la iglesia que aún conserva la zona fueron los actos principales de la fiesta

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:28

Aunque deshabitado desde hace décadas, Murillo de Calahorra vuelve a la 'vida' por Santa Catalina. La festividad de su patrona reúne en el lugar, como ... volvió a suceder ayer, a muchos de los calagurritanos descendientes de esta pedanía.

