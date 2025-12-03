LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fortificación romana dedicada a Calagurris en el belén de Playmobil de la catedral. I.Á.

Los muñecos de Playmobil llegan a la catedral de Calahorra

Un millar de figuras dan forma a un nuevo belén en el templo, que acoge también una muestra de nacimientos de otras partes del mundo

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:49

Los Playmobil se han hecho hueco esta Navidad en el claustro de la catedral de Calahorra. Y lo han hecho a través de la ... Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, que ha montado un belén de 25 metros metros cuadrados con cerca de un millar de las características figuras de esta línea de juguetes. El montaje, que se podrá visitar hasta el 9 de enero, «es un belén tradicional», señala el calagurritano Jorge Díaz, miembro de Aesclick, con guiños a la ciudad de Calahorra. Así aparece la Matrona y el campamento del ejército romano lleva el nombre de Calagurris. También, se han colocado tres caganer y otros elementos atemporales para dar humor a la representación.

