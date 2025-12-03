Los muñecos de Playmobil llegan a la catedral de Calahorra

Los Playmobil se han hecho hueco esta Navidad en el claustro de la catedral de Calahorra. Y lo han hecho a través de la ... Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, que ha montado un belén de 25 metros metros cuadrados con cerca de un millar de las características figuras de esta línea de juguetes. El montaje, que se podrá visitar hasta el 9 de enero, «es un belén tradicional», señala el calagurritano Jorge Díaz, miembro de Aesclick, con guiños a la ciudad de Calahorra. Así aparece la Matrona y el campamento del ejército romano lleva el nombre de Calagurris. También, se han colocado tres caganer y otros elementos atemporales para dar humor a la representación.

El belén de Playmobil es una de las principales novedades en el programa de la catedral para las fiestas navideñas, que contará también (desde el 21 de diciembre) con el tradicional belén que prepara la asociación Amigos de la Catedral de Calahorra y la apertura de la exposición 'Belenes del Mundo' promovida por la Asociación de Belenistas de Calahorra.

De otro lado, la Navidad va a permitir también ver de cerca las tallas de San José y la Virgen María de la capilla del Niño Jesús, que acaban de ser restauradas como parte de las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en este espacio. Las imágenes, realizadas en el siglo XVIII por Diego Camporredondo, se exponen en el claustro, permitiendo que «se puedan apreciar mucho mejor los detalles de la polimetría y de la talla», valora la restauradora Mª José Herreros.

Y por último, la catedral a ofrecerá este Navidad un Concierto de Año Nuevo por iniciativa de Juventudes Musicales de Calahorra. La actuación está prevista el 3 de enero (18.00 y 21.00 horas) y contará con la Orquesta de Cámara de Calahorra (integrada por 15 músicos de cuerda y un clavecinista) y el solista Pablo Martos, catedrático de violín en el Conservatorio de Granada. Todo el conjunto interpretará 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en www.catedralcalahorra.es.

Miembros de la asociación Aesclick con el belén de Playmobil; Luis Mateo, con dos piezas de la exposición 'Belenes del Mundo' y la restauradora Mª José Herreros, con las tallas restauradas de la capilla del Niño Jesús. Isabel Álvarez

A todo ello hay que sumar la celebración por primera vez de la 'Luz de Belén' el 21 de diciembre, a través de la cual el deán de la catedral distribuirá la llama de la Paz tras la misa de Minerva. Las personas que quieran participar deberán traer un candil o un farol para poder trasladar la llama a su casa sin que se apague.

3.000 visitantes

Las actividades preparadas para las fiestas navideñas vienen en la línea de las actuaciones que se llevan realizando en este año desde la catedral para promocionar y dar a conocer el templo, como ha sido la apertura al público del claustro o del palacio episcopal. Estas acciones han llevado a un aumento del flujo de visitantes y según explica el párroco del catedral, Jesús Merino, desde el mes de julio (fecha en la que se reorganizó la visita al templo), se han registrado más de 3.000 visitas sólo en grupo organizados.

Por otra parte, del 12 de enero al 16 de marzo la catedral permanecerá cerrada al turismo en sus horarios habituales, aunque se podrán realizar visitas en grupo con cita previa.