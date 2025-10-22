Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro Aunque la persona denunciada asegura que lo utilizó para colgar un organizador de herramientas, otro vecino denunció molestias ante la Policía, que acabó sancionándole

Ismael (nombre ficticio) todavía no puede salir de su asombro. Nunca se hubiese podido imaginar que lo que, de acuerdo a su testimonio, era una pequeña obra doméstica acabaría con una multa de 100 euros. Era un miércoles por la tarde, el pasado 23 de julio sobre las 15.30 horas, cuando este vecino del casco antiguo de Calahorra taladraba la pared de la bajera de su vivienda para colgar un cuadro para la organización de herramientas. Casi una hora después varios agentes de la Policía Local se presentaban en su domicilio, ya que uno de sus vecinos había llamado a Jefatura quejándose de molestias por ruido. Ismael entonces no se sorprendió. «Estoy acostumbrado a que la Policía venga a mi casa cada dos por por tres, porque lo de esta persona es increíble», asegura.

Para demostrarles que únicamente estaba colgando un cuadro organizador «les dije que pasaran dentro y que sacaran fotos del taladro y del cuadro, porque como este señor me acosa, igual luego decía que estaba tirando la casa», prosigue. Los agentes tomaron las imágenes, se marcharon y «yo pensé que ahí había acabado todo», cuenta.

Pero Ismael se equivocaba. Dos meses después le ha llegado una multa de 100 euros (60 euros por pronto pago) por incumplir el artículo 32 de la Ordenanza de Vía Pública, el cual prohíbe realizar «cualquier otra clase de ruido evitable en el interior de las casas, en especial desde las once de la noche hasta las ocho de la mañana, producido por reparaciones materiales o herramientas de carácter doméstico, cambio de muebles o por otra causa». «Estoy flipando en colores. Es que no lo entiendo. Hice cuatro agujeros con un taladro de batería de 18 voltios», afirma. «Es que hasta una máquina de café igual hace el mismo ruido», incide este vecino de Calahorra para advertir al mismo tiempo que esta sanción genera un precedente, puesto que cualquier labor doméstica que genere una mínima molestia puede ser sancionable. «¿Entonces, sí quiero colgar un cuadro y hacer agujeros en mi casa, qué tengo que hacer? ¿Pedir una licencia de obras?», se cuestiona Ismael, que recurrirá esta multa y a quien por otro lado no se le comunicó que se le iba a interponer el día que se sucedieron los hechos. Además, asegura que tampoco entonces se realizó una medición de ruidos.

De todos modos, Ismael aclara que «no tengo nada en contra del Ayuntamiento ni de la Policía». «Solamente, me parece injusto que me pongan una multa por colgar un cuadro en mi casa», afirma. Por última, denuncia el «acoso» que constantemente sufre por el vecino denunciante, que «me está haciendo la vida imposible». «Llevo muchos años aquí. Me conoce todo el mundo, no me meto con nadie, en mi casa no hago fiestas...», termina.

Las mediciones por ruidos, sólo en «establecimientos con licencias»

Por su parte, desde la Policía Local de Calahorra se ha explicado a Larioja.com que los agentes acudieron al domicilio de la persona sancionada el pasado 23 de julio después de que el vecino de la vivienda colindante se quejase de estar sufriendo molestias por ruidos causados por «un taladro y golpes con martillo». Sin entrar a detallar mucho más de la actuación, se indica no obstante que la parte denunciada puede presentar alegaciones como se recoge en el procedimiento administrativo para estos casos. En el supuesto de que lo hiciese «se estudiaría por qué se le sancionó en ese momento y si demuestra lo que dice se puede proceder a quitar la multa», dicen fuentes consultadas en Policía.

De otro lado, en cuanto a la queja expresada por el vecino denunciado sobre la falta de una medición de sonido durante la intervención de los agentes en su vivienda, desde Policía se aclara que esta prueba sólo se realiza en los casos de establecimientos con licencias. «Cuando es en domicilios se aplica la Ordenanza de Vía Pública», se precisa.

«Fueron cuatro horas de golpes»

Frente a la versión de Ismael, su vecino Jesús, con quien se ha puesto en contacto este periódico asegura todo lo contrario. El denunciante afirma por su parte que «fueron cuatro horas» seguidas de «golpes de martillazos» lo que le llevaron a llamar a la Policía. «No creo que estuviese solo poniendo un cuadro. La Policía estuvo oyendo los martillazos en la pared y no fue sólo un rato», afirma. Jesús se queja además de numerosas molestias por continuas obras y reformas en la vivienda del vecino sancionado, las cuales denuncia además que han ocasionado numerosas grietas en la suya. En este sentido, explica que se ha dirigido en varias ocasiones al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Calahorra, desde donde dice le han acabado «mandando notificaciones» al vecino multado por obras que estaba realizando. Y «una de ellas porque no había pedido licencia», añade. «A mí me ha destrozado la casa», dice por su parte este vecino, que ha mantenido ya varios litigios judiciales con la otra parte.

Multa por ruidos recibida por el vecino que colgó el cuadro de organizar herramientas y grietas en la casa del vecino de al lado (estos daños no se han producido por el uso del taladro el 23 de julio) L.R./I.Á.

