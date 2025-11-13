El Mercado navideño de Calahorra se celebrará del 28 al 30 de noviembre con 28 puestos

Calahorra se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con su popular Mercado navideño, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre ... en la plaza del Raso y la calle Grande. La convocatoria contará con 28 puestos, en los que comerciantes, artesanos y varias asociaciones de la ciudad ofrecerán una gran variedad de productos típicos de estas fiestas. «Queremos que Calahorra se consolide como un destino navideño y los calagurritanos y los visitantes vivan y disfruten de la Navidad aquí», destacó ayer la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, en el presentación de esta cita.

El mercado podrá visitarse el 28 de noviembre de 17.00 a 20.30 horas y los días 29 y 30, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Durante las tres jornadas el público podrá disfrutar de una treintena de actividades, como talleres, actuaciones musicales, catas visitas guiadas, espectáculos y teatro.

El mercado Días Del 28 al 30 de noviembre.

Lugar Plaza del Raso y calle Grande.

Puestos 28 casetas con productos navideños.

Actividades Talleres, actuaciones musicales, catas visitas guiadas, espectáculos y teatro.

Encendido de las luces 28 de noviembre, 19.00 horas.

Encendido del alumbrado

Por otra parte, el viernes 28 de noviembre se procederá al encendido de las luces de Navidad desde la glorieta de Quintiliano. Este acto está previsto a las siete de la tarde y estará amenizado por el coro infantil 'Cantalegre' del colegio San Agustín, que interpretará varios villancicos.

A continuación, el grupo scout Nuestra Señora de Guadalupe repartirá chocolate en la plaza del Raso. Más de 200 adornos lumínicos de tecnología LED harán brillar desde entonces la ciudad hasta el próximo 6 de enero.