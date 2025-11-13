LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
I.A.

El Mercado navideño de Calahorra se celebrará del 28 al 30 de noviembre con 28 puestos

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Calahorra se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con su popular Mercado navideño, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre ... en la plaza del Raso y la calle Grande. La convocatoria contará con 28 puestos, en los que comerciantes, artesanos y varias asociaciones de la ciudad ofrecerán una gran variedad de productos típicos de estas fiestas. «Queremos que Calahorra se consolide como un destino navideño y los calagurritanos y los visitantes vivan y disfruten de la Navidad aquí», destacó ayer la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, en el presentación de esta cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  3. 3

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  4. 4 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  5. 5

    En el nombre del padre
  6. 6 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  7. 7

    La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
  8. 8

    Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año
  9. 9 Quejas por la demora en Oftalmología, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10 «Me llamó mi hijo para avisarme de que había ganado, estoy sorprendido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Mercado navideño de Calahorra se celebrará del 28 al 30 de noviembre con 28 puestos

El Mercado navideño de Calahorra se celebrará del 28 al 30 de noviembre con 28 puestos