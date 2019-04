«Han sido las mejores jornadas, con protagonismo de lo nuestro» Mónica Arcéiz. Mónica Arcéiz Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Calahorra S.S.J. CALAHORRA. Lunes, 29 abril 2019, 07:39

Las XXIII Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra prácticamente han finalizado aunque todavía queda algún acto esta semana y continúa la ruta de pinchos y menús. La concejala de Turismo, Mónica Arcéiz, hace balance del evento.

-¿Puede avanzar el resultado de este año de las jornadas gastronómicas de la verdura?

-Han sido las mejores jornadas. Apostábamos por un protagonismo de lo nuestro, de nuestros cocineros. El túnel del pincho resultó muy bien, fue una de las apuesta fuertes y casi nos desbordó un poco el jueves (segundo día). Hemos recuperado también las visitas a los huertos que han funcionado muy bien, con traslados el sábado por la mañana y por la tarde.

-¿Cuáles han sido las mayores dificultades de esta edición?

-A última hora hubo que hacer algunas modificaciones en el programa y no llegamos a tiempo para difundirlo en el Mercafórum. Además de algún contratiempo que surge y hay que solventar al momento como un micrófono no contemplado en uno de los actos y cosas así que se solucionan de inmediato. Este año el showcooking previsto de Diego Sáenz Solano en la carpa del aparcamiento del silo no pudo hacerse por un problema de salud del cocinero y Gabriel Pérez Gaona ofreció un taller y degustación en su lugar.

-¿Qué supone este evento para Calahorra?

-Se trata de una semana en la que la participación de cada vez más colectivos y la implicación de la ciudad entera la convierten cada año, en mayor medida, en un gran referente turístico, gastronómico y cultural.