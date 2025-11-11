La mejora del alumbrado del parque del Cidacos de Calahorra se adjudica por 335.212 euros Además, se renovarán y actualizarán los cuadros de mando y control del alumbrado

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra adjudicó este lunes el contrato de renovación de las instalaciones del alumbrado público exterior (centros de ... mando 7 y 8) del parque del Cidacos y de la nueva iluminación de la ruta que conecta este entorno con el pantano del Perdiguero a la empresa Soprener S.L. Las obras, adjudicadas por un total de 335.212 euros, consistirán en la sustitución de las luminarias obsoletas existentes en el parque por equipos LED de alta eficiencia, así como la instalación de luminarias solares autónomas en tramos no electrificados y la renovación de las columnas y soportes con criterios de durabilidad y diseño compatible con el entorno.

Además, se renovarán y actualizarán los cuadros de mando y control del alumbrado. Asimismo, se instalarán las conducciones eléctricas y se implementará una plataforma de telegestión que permitirá «adaptarse a las necesidades del Ayuntamiento y gestionar de una manera eficiente el alumbrado público», se explica en un comunicado de prensa. Es actuación está contemplada dentro del Plan de Sostenibilidad turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration.

