«Quería seguir dando el servicio»

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 13 de julio 2025, 09:27

A Mario Fernández, calagurritano de 32 años, lo de llevar una vida 'cómoda', con ocho horas de trabajo, un sueldo fijo y un mes de vacaciones, no le terminaba de convencer. Su carácter emprendedor y un entusiasmo arrollador le empujaban a pensar que «tenía que montar algo». En ello estaba cuando su pareja, vecina de Rincón de Soto, le planteó la idea de reabrir la pescadería que durante años había tenido este municipio. Y Mario, con la experiencia en el negocio que le había proporcionado trabajar en la sección de pescado fresco de Mercadona, se embarcó de lleno. «Pensé que tenía que funcionar porque no había ninguna otra en el pueblo y como el dueño del local me ayudó con un precio aceptable, en tres días ya lo tenía hecho», relata este joven, que en menos de un año ha dado continuidad también a la pescadería que el pasado mes de abril dejaba en Calahorra Isabel Pascual, en la calle Julio César.

«Me lo propuso mi proveedor, que es el mismo que tenía ella, y como soy tan lanzado y estaba ya todo montado me animé», explica desde el local que ha rebautizado como 'Del mar a Calahorra'; similar eslogan al que utilizó para la pescadería de Rincón de Soto.

Mientras los pequeños establecimientos, y sobre todo las tiendas de alimentación, se las ven y se las desean para encontrar relevo generacional –«entre la gente joven no creo que nadie tenga en la cabeza la idea de montar una pescadería, como yo tampoco la tenía»–, Mario muestra una especial motivación por contribuir a que se mantenga el comercio en los municipios: «Quería seguir dando un servicio al pueblo».

Así lo siente especialmente en Rincón de Soto, donde antes de que en junio de 2024 reabriese al pescadería los vecinos «tenían que ir a comprar pescado fresco a Calahorra o Alfaro». «Los clientes están muy contentos y yo me siento agradecido de que vengan a comprar», dice con la idea de seguir creciendo.

«Yo montaría hasta 25 pescaderías más, pero que venga gente de menos de 40 años es muy complicado porque están acostumbrados a ir al supermercado y hacer ahí toda la compra por el tema de la rapidez, la comodidad...» Aún así, está dispuesto a convencer a los más jóvenes de la necesidad de apoyar al comercio local y de las ventajas de comprar producto fresco. «Intentamos dar una calidad muy buena y el mejor servicio», sentencia, para precisar que «limpiamos todo y hacemos todo lo que nos pida el cliente».

«El otro día le dije a una clienta: si te encuentras alguna espina te devuelvo un euro por cada una. Después vino y me dijo que no había encontrado ninguna», interviene entre risas Cristina Alcalde, la dependienta que Mario ha contratado para la pescadería de Calahorra y quien «es más que mi mano derecha». «Es que ella y otra compañera fueron quienes me enseñaron en la pescadería de Mercadona», precisa.

«Lo bonito es que la gente que viene a comprar te diga luego que lo que se han llevado estaba buenísimo»

Para llegar a una clientela joven se sirven de las redes sociales y la mensajería. «Hicimos una lista (de WhatsApp) de mensajes de difusión, con la que mandamos todos los días lo que tenemos en el mostrador», comenta Cristina. Por otro lado, la pescadería apuesta también por la entrega a domicilio. «En Rincón tengo clientes que no pasan por la tienda. Nos escriben por WhatsApp, les mandamos fotos del mostrador y se lo llevamos por la tarde a casa», indica Mario.

Como a otros emprendedores arrancar le llevó sus desvelos. «Sin duda lo peor es la lentitud de la Administración», lo que compensa con el «apoyo de la familia», asegura al tiempo que propone «ayudas para el pago del alquiler» en el comienzo de un negocio como «se hace con la vivienda». Su idea con la pescadería la tiene muy clara: «Calidad y distinguirnos en el servicio». Y es que, «lo bonito para una carnicería, frutería o pescadería es que la gente que viene a comprar te diga luego que lo que se han llevado estaba buenísimo», sostiene.

