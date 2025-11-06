En marcha las obras para completar la acera de Viacampo en Calahorra

La empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. ha comenzado en los últimos días la construcción de la acera en el tramo intermedio de ... la calle Viacampo, que no se pudo ejecutar durante la actuación que se realizó en el año 2018 para mejorar la accesibilidad en este vial. Las obras se están llevando a cabo en el lado sur de la calle en una longitud de 67 metros. Los trabajos incluyen la instalación de una luminaria más de igual características que las existentes.

Con la construcción de este tramo, destaca el Ayuntamiento de Calahorra, «se completa la acera en el lado sur de toda calle», por la que se ahora se accede a la nueva estación de tren intermodal. La actuación se adjudicó por un total de 35.372 euros y tiene un plazo de ejecución de 3 meses.

Por otro lado, este tramo de la acera se encontraba sin pavimentar como consecuencia de que uno de los cuatro propietarios de los terrenos afectados por las primeras obras no autorizó al Consistorio la cesión temporal de la parte de su solar para urbanización. Un escollo que ahora, coincidiendo con la llegada del transporte intermodal a la ciudad, se ha conseguido solucionar.