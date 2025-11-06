LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras, en el tramo de acera sin construir en la calle Viacampo. A.C.

En marcha las obras para completar la acera de Viacampo en Calahorra

Los trabajos, adjudicados por 35.372 euros, se centran en el tramo intermedio del vial

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

La empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. ha comenzado en los últimos días la construcción de la acera en el tramo intermedio de ... la calle Viacampo, que no se pudo ejecutar durante la actuación que se realizó en el año 2018 para mejorar la accesibilidad en este vial. Las obras se están llevando a cabo en el lado sur de la calle en una longitud de 67 metros. Los trabajos incluyen la instalación de una luminaria más de igual características que las existentes.

