El mantenimiento del área de ocio del Perdiguero, en Calahorra, sin aclarar El Ayuntamiento y el Gobierno riojano convienen quién debe encargase de cuidar la zona, que acaba de limpiarse tras meses llena de hierbas

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 8 de agosto 2025, 08:15

En julio de 2023 el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Biodiversidad, abría una nueva área recreativa en una parcela municipal a la entrada del pantano del Perdiguero de Calahorra, después de llevar a cabo un proyecto de acondicionamiento de este entorno con una inversión de unos 400.000 euros.

Varios juegos infantiles, un laberinto de madera de grandes dimensiones, un circuito de calistenia, merenderos y hasta un área de agility para mascotas convertían este terreno en un reclamo para disfrutar de la naturaleza en familia. Sin embargo, pasado el tiempo, y ante la falta de mantenimiento, el entorno comenzó a llenarse de hierbas y suciedad.

La proliferación de vegetación llegó a hacer que el laberinto de madera, considerado como el más grande del norte de España (con 40 metros de diámetro y 2 metros de altura), resultase imposible de recorrer. Estaba «impracticable y abandonado», sostiene Lucía, una calagurritana que después de acudir al lugar el pasado mes de junio decidió no volver. Su queja no es única. En este tiempo, más personas como ella han expresado su malestar, principalmente en redes sociales, por el mal estado de la zona. El problema fue también recogido por el PSOE, que en diciembre del pasado año advirtió de su deterioro a través de un comunicado, solicitando a la vez una intervención inmediata.

Pero después de meses de desatención, el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto en los últimos días limpiando la parcela, lo que permite que se puedan utilizar los juegos de nuevo. La Administración local lo hizo, como explica el concejal de Medio Ambiente, David Navarro, coincidiendo con la celebración en Calahorra del Campeonato de España de Triatlón, que se desarrolló en este entorno.

¿Pero por qué no se había actuado hasta ahora? Navarro sostiene que el principal motivo reside en que cuando el Gobierno anterior, en la etapa del PSOE, creó la zona de recreativa «no hubo una correcta planificación de quién se haría cargo de su mantenimiento». Es decir, si los trabajos de conservación los tendría que asumir el Ayuntamiento al estar en una parcela municipal o el Gobierno de La Rioja al ser una actuación propia. Una situación que David Navarro asegura se está intentando «resolver» en estos momentos. De otro lado, apunta a cierta «opacidad» en este proyecto, ya que «la instalación se encuentra en monte de utilidad pública, pero «no existe un expediente ni informe aprobatorio de ocupación de dicha infraestructura». Además, apunta que la iniciativa se financió «a través de la Rioja 360».