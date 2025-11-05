El Mago Orbit ofrecerá su espectáculo 'Acero' el 13 de diciembre en Calahorra El evento está organizado por Izquierda Unida en colaboración con la Peña Calagurritana que recibirá los beneficios obtenidos

Sanda Sainz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

El concejal de Izquierda Unida de Calahorra, Óscar Moreno, y la presidenta de la Peña Calagurritana, Paula Toledo, presentaron el espectáculo 'Acero' del Mago Orbit, que tendrá lugar en el teatro Ideal el sábado 13 de diciembre y cuyos beneficios irán para la peña.

Moreno destacó que la empresa que representa al Mago Orbit es calagurritana, Talismán Management. «Siempre intento colaborar con todas las asociaciones de Calahorra y en este caso, también con una empresa calagurritana a la que agradezco el esfuerzo por traer al mago a nuestra ciudad», comentó.

El evento comenzará a las 20.00 horas, las entradas cuestan 18 euros en el patio de butacas, platea y primer anfiteatro y 16 euros, en el segundo anfiteatro. Están a la venta a través de la plataforma Citylok.com o en la taquilla del teatro Ideal, los jueves de 12.00 a 14.00 y los días de función, desde dos horas antes del comienzo

Moreno resaltó que «es un mago que está bastante solicitado, ha colaborado en programas de televisión, en La Sexta con Miki Nadal, Dani Mateo y Cristina Pedroche en Zapeando, y ha recorrido teatros de Madrid, Valencia, Pamplona, Vigo, Santiago de Compostela, Valladolid y ahora le toca parar en Calahorra donde expondrá todo el talento que lleva dentro y todas esas ilusiones con las que nos sorprenden los magos».

Según describe el concejal, «el show 'Acero' es algo rompedor y revolucionario. El Mago Orbit estará acompañado por dos bailarinas que serán partícipes de algún número de escapismo».

«Hacemos un llamamiento a la gente para que acuda porque, primero va a poder disfrutar de una importante gala de magia y, segundo, para colaborar con la Peña Calagurritana. Los beneficios que salgan serán bien invertidos en los actos que programan a lo largo del año y, principalmente, tanto en las fiestas de agosto como en las de marzo», destacó el edil.

Paula Toledo agradeció a Óscar Moreno e Izquierda Unida esta iniciativa e indicó que formará parte del programa de actos que presentará la peña para el periodo de Navidad en los próximos días.

«Con los beneficios trataremos de continuar organizando actividades para el público, no sólo para los socios, sino para los ciudadanos de Calahorra, fomentando la cultura como es este caso», aseguró Toledo y añadió que también utilizan parte de los beneficios de sus actividades en arreglar la casa (su sede) que está en pleno casco antiguo.

Del espectáculo señaló que está dirigido a todas las edades, para disfrutar en familia o con los amigos.

Por otro lado, Moreno explicó que todos los gastos corren a cargo del grupo municipal de IU. Los beneficios se entregarán a la Peña Calagurritana, pero si no los hay, IU asumiría el coste y asegura 500 euros para la peña.

En este año 2025 es la segunda actividad de este tipo que prepara IU. El sábado 18 de octubre trajo al teatro el musical '¡Ay que me expló!' con canciones de Raffaella Carrá. En esta ocasión los scouts de Nuestra Señora de Guadalupe de Calahorra recibieron 900 euros.

Además, para 2026 prevé realizar otros dos eventos. Con el del mago serán unos ocho espectáculos en los últimos años y en todos los casos se han logrado beneficios para los colectivos colaboradores (uno diferente en cada propuesta).

El concierto en acústico de El Drogas y el monólogo de J.J. Vaquero fueron los dos eventos que llenaron el recinto y en ambos casos se dieron más de 2.000 euros a cada asociación.