Lírica, pop y rancheras en el Raso Jorge Elías y sus diez alumnos que actuaron el viernes en la Plaza del Raso de Calahorra. :: / Sanda Sáinz El tenor Jorge Elías y diez de sus alumnos actuaron en las veladas de Calahorra SANDA SÁINZ Domingo, 14 julio 2019, 09:28

El tenor riojano Jorge Elías y diez alumnos de su escuela de canto actuaron el viernes por la noche en la Plaza del Raso. Fue la quinta cita de las veladas musicales del verano 2019 organizadas por el Ayuntamiento de Calahorra.

El repertorio incluyó canciones de pop y lírica, así como rancheras que interpretaron de manera individual o en formato de dúo.

Durante una hora y media aproximadamente cantaron temas conocidos como 'México lindo y querido', 'La casa por el tejado', 'Y cómo es él', 'Ay Jalisco', 'Me gustas mucho', 'Cuando te beso', 'Million reasons', 'Tell him' y 'Always remember us this way' entre otros.

Los cantantes procedían de lugares como Logroño, Navarrete y Calahorra y tienen edades comprendidas entre los 11 y los 59 años.

Próximos conciertos

El programa continuará el viernes 19 de julio con la actuación de Boheme, grupo de pop rock calagurritano, en el Planillo de San Andrés. Este concierto se enmarca en el inicio de los actos de las fiestas del Casco Antiguo, después del cohete.

La siguiente propuesta está anunciada para el viernes 26 de julio. Tocará Five Souls (música soul, pop y jazz) en la Plaza del Raso.

Por último, el 2 de agosto cerrará el ciclo de veladas musicales el cuarteto Amaranto. Ofrecerá una 'noche de boleros' en el Rasillo de San Francisco con un repertorio especial que mezclará sus obras más conocidas con los éxitos de este género. Todos las sesiones comenzarán a las 22 horas y tienen ubicaciones alternativas en caso de lluvia. Las del mes de julio en el teatro Ideal y la de agosto en la ermita de la Concepción.