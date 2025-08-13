Entre Líneas, Repion y Anabel, en El Casco Antiguo Suena de Calahorra La sexta edición del festival del Consejo de la Juventud se celebrará el 18 de octubre en el Rasillo de San Francisco

Daniel Toral, presidente del Consejo de la Juventud de Calahorra; Juan Diego Alcaide, director del IRJ; Carolina Celorrio, coordinadora del festival y Enrique León, presidente del Consejo de la Juventud de La Rioja, con el cartel del festival.

El rock y el indie volverán a sonar en la zona histórica de Calahorra en una de las citas más destacadas del Consejo de la Juventud de la ciudad. Así, el festival El Casco Antiguo Suena, que cumple ya seis ediciones, se concentrará esta vez en una sola jornada (18 de octubre) en el Rasillo de San Francisco, por donde pasarán tres grupos de músicas y varios djs. El cartel apuesta este año por las bandas Entre líneas, Repion y Anabel, además de incluir un taller infantil a cargo de la asociación La Calle 2000.

El festival comenzará a las 18.00 horas con Trazas de indie DJ, que será la antesala a la actuación de Entre líneas (20.00 horas). Esta banda de rock, nacida en Logroño allá por el 2016, está formada por Velasco a la voz y guitarra rítmica; Andrés Viguera a la guitarra solista; Martín Aguado al bajo y Ángel Conde a la batería. Tras ellos, a las 22.00 horas, actuará Repion; un grupo formado por las hermanas cántabras Teresa y Marina Iñesta, que llevan tocando juntas desde niñas. Con un directo arrollador y una conexión única sobre el escenario, se han ganado el respeto del público y de artistas como Amaral, Xoel López o Cala Vento, con quienes han colaborado. Ya en 2023 publicaron el disco que consolidó su propuesta, con temas como 'Brillante' o 'Barrio Somavilla'. Su último EP 'Entre todas lo arreglamos' ha sido versionado por bandas como Tulsa o Shego. Actualmente, se encuentran girando por todo el país y preparando su próximo álbum, mientras presentan Repion en versión acústica.

La siguiente en subir al escenario será Anabel Lee (23.45 horas), el trío de Terrassa conocido por su mezcla de emo-punk, pop y actitud directa. Sus letras hablan sin filtros del amor, la rabia, la autoestima o el desencanto, siempre con una intensidad contagiosa. Por otro lado, su segundo disco 'Ganamos Perdiendo' marcó un salto en madurez y sonido, abriéndose a sintetizadores, vientos y una producción más ambiciosa. Con temas como 'Ven a jugar' o 'Me cago en el amor', y colaboraciones con artistas como Magüi (Ginebras) o Abril Zamora, Anabel Lee ha confirmado que su lugar está en los escenarios, donde despliegan una energía arrolladora que no deja indiferente.

El festival terminará con música de dos djs locales. Primero, a las 01.00 horas, con Dani Toral y por último, a las 02.00 horas, con Sergio Moya.

