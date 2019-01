Carlos Martín Subero | Psicólogo y poeta «Los libros tratan la desigualdad de la mujer y la violencia contenida» Carlos Martín Subero, con sus libros en formato físico y digital. / Sanda Sáinz Bajo el pseudónimo de 'Karmasu' ha publicado 'Demasiado poco hombre', una colección compuesta por cuatro obras de poesía SANDA SÁINZ Lunes, 7 enero 2019, 08:47

'Demasiado poco hombre' es una colección de cuatro libros de poesía que ha escrito el psicólogo Carlos Marín Subero (natural de Pamplona, descendiente de Rincón de Soto y residente en Calahorra). Están autoeditados bajo el pseudónimo de Karmasu y los ha presentado ya en la cervecería Kilkenny Irish Tavern calagurritana a finales de noviembre y en el bar Cafetín de Calahorra y el Espacio Soy de Logroño en diciembre.

-¿Qué contiene la colección 'Demasiado poco hombre'?

-El primer libro se titula 'Oración a la mujer Universo' y es un canto a la madre origen de todo Universo, a la diosa como representación de la esencia femenina. La segunda parte de este libro consiste en el periplo de un hombre místico que va buscando la verdad. Se dirige al aspecto religioso. A través de distintos poemas va descubriendo que no es solo el principio masculino lo que engloba la verdad que busca, sino algo mucho más equilibrado que tiene en cuenta el aspecto femenino. El segundo libro, 'Madre nuestra', supone el colofón del primero, se enlazan. De alguna manera coge el Padre Nuestro y lo transforma en el principio femenino. Al final se centra más en una perspectiva no religiosa, más agnóstica o incluso científica de las cosas.

-¿Y los otros dos libros?

-Se centran más en el fenómeno de la violencia contenida, bajo la metáfora de un volcán que se va cargando y al final puede llegar a explotar. Entroncan con el concepto 'demasiado poco hombre', el poder, la fuerza no controlada. El aspecto de desigualdad de los dos primeros aborda la religión en el sentido de que ha dejado a la mujer por debajo y en los dos segundos trata la violencia hacia la mujer por parte de un hombre que no se contiene. '(Sobre) vivir y explotar' es el título del tercer libro, un hombre que no se contiene se va dando cuenta de lo que le ocurre y se hace preguntas y '(Con) ciencia de cráter' el del cuarto, que supone un estudio del fenómeno de la vulcanología humana. Cuando se llega a calmar se vuelve al equilibro, al ser natural. La comunicación con los demás es un buen antídoto.

-¿Cuándo ha escrito estas obras?

-Imparto clases de desarrollo personal, cursos de bienestar psicológico y relacionados con las emociones en los centros de mayores de Calahorra, Rincón de Soto, Autol y Arnedo. Cuando terminé los cursos en junio tenía material que fui elaborando poco a poco, compatibilizando mi trabajo con la afición como poeta y escritor. Entonces dediqué muchas horas a corregir y maquetar este trabajo, que ha sido totalmente artesanal, autoeditado.

-¿El diseño también es obra suya?

-Me ha ayudado bastante mi amigo y primo Luis Alberto Cabezón. La imagen del primer libro es de un cuadro de mi hermano Iñaki.

-¿Cómo surgió la idea de escribir estos cuatro libros?

-Surgió a través de dos poemas. Uno es una especie de oración a la que di vueltas y el otro está centrado en las distintas formas de la violencia cotidiana. Son libros para pensar, con numerosos detalles, porque cada verso tiene contenido.

-¿Dónde se pueden adquirir?

-En Amazon, tanto en papel (tapa blanda) como en formato electrónico. Cuestan 12 euros y el electrónico 2,99 euros. También estará a la venta próximamente en librerías como Caprichos de Calahorra.

-¿Es la primera vez que publica?

-Sí. Tengo también algo escrito en relato, pero no había publicado nada hasta ahora.

-¿Tiene algún otro proyecto en mente?

-Sí. Tengo algo relacionado más con mi trabajo de psicólogo, de desarrollo personal. Lo estoy puliendo y me queda poquito.