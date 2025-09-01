Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad El local ha sido precintado por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Bichos, suciedad, residuos amontonados, suelos llenos de porquería... Así estaba un kebab, ubicado en la calle Maestro Vives de Calahorra, que fue precintado por la Policía Local el pasado 28 de agosto.

Según indica el Ayuntamiento, el local ha sido clausurado por incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias. No hay más que ver el vídeo para confirmar que las quejas de los clientes eran totalmente fundadas.

Temas

Calahorra