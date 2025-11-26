Kalagurrirock, que se celebrará el 8 y el 9 de mayo, sale a contratación por 84.700 euros

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

El festival Kalagurrirock de Calahorra mantendrá en 2026 un cartel para dos jornadas como ya hizo por primera vez en la edición de este 2025. Así, el evento se llevará a cabo el próximo año los días 8 y 9 de mayo. El pliego del contrato para la organización del festival, que ha sido aprobado por la junta de gobierno local de esta semana, contempla estas fechas y un presupuesto de licitación de 84.700 euros.

Camino de la Algarrada

Por otro lado, en la misma junta de gobierno se adjudicó a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal S. L. las obras de reparación del pavimento con saneado de firme en el camino de la Algarrada, en su tramo en dirección a San Adrián. Estos trabajos tienen un coste de 46.078 euros y un plazo de ejecución de 15 días.