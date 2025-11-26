Kalagurrirock, que se celebrará el 8 y el 9 de mayo, sale a contratación por 84.700 euros
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14
El festival Kalagurrirock de Calahorra mantendrá en 2026 un cartel para dos jornadas como ya hizo por primera vez en la edición de este 2025. Así, el evento se llevará a cabo el próximo año los días 8 y 9 de mayo. El pliego del contrato para la organización del festival, que ha sido aprobado por la junta de gobierno local de esta semana, contempla estas fechas y un presupuesto de licitación de 84.700 euros.
Camino de la Algarrada
Por otro lado, en la misma junta de gobierno se adjudicó a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal S. L. las obras de reparación del pavimento con saneado de firme en el camino de la Algarrada, en su tramo en dirección a San Adrián. Estos trabajos tienen un coste de 46.078 euros y un plazo de ejecución de 15 días.