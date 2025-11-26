LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kalagurrirock se llevará a cabo el próximo año los días 8 y 9 de mayo Sanda
Calahorra

Kalagurrirock, que se celebrará el 8 y el 9 de mayo, sale a contratación por 84.700 euros

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

El festival Kalagurrirock de Calahorra mantendrá en 2026 un cartel para dos jornadas como ya hizo por primera vez en la edición de este 2025. Así, el evento se llevará a cabo el próximo año los días 8 y 9 de mayo. El pliego del contrato para la organización del festival, que ha sido aprobado por la junta de gobierno local de esta semana, contempla estas fechas y un presupuesto de licitación de 84.700 euros.

Camino de la Algarrada

Por otro lado, en la misma junta de gobierno se adjudicó a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal S. L. las obras de reparación del pavimento con saneado de firme en el camino de la Algarrada, en su tramo en dirección a San Adrián. Estos trabajos tienen un coste de 46.078 euros y un plazo de ejecución de 15 días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Kalagurrirock, que se celebrará el 8 y el 9 de mayo, sale a contratación por 84.700 euros

Kalagurrirock, que se celebrará el 8 y el 9 de mayo, sale a contratación por 84.700 euros