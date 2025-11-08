Las jornadas del club de montaña de Calahorra se celebrarán del 24 al 30 de noviembre

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

El Club de Montaña Calahorra vuelve a reunir a la comunidad montañera en una nueva edición de sus tradicionales jornadas, que se celebrarán del 24 al 30 de noviembre en la sala de la Fundación Caja Rioja (19.30 horas). Este ciclo de charlas y proyecciones contará con la participación de algunos de los alpinistas más destacados del panorama nacional e internacional, que compartirán sus vivencias en la montaña.

Los protagonistas del programa de este año son: David Palmada 'Pelut' y Ernesto Belenguer (24 de noviembre); el alpinista riojano Rubén Pérez 'Ino' (25 de noviembre); el fotógrafo y alpinista Javier Camacho (26 de noviembre) y Roke Rubio y Ruth Fornós Nebot (27 de noviembre). Para finalizar se ha organizado para el día 30 una excursión abierta al Monte Toloño,

