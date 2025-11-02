LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cazuelillas de chipirones, caracoles y patatas a la importancia, en el bar Rioja. I. Á.
Calahorra

Los Jornadas de la Cazuelilla llenaron las barras con guisos de toda la vida

Los platos de cuchara volverán a los bares el próximo fin de semana, en el que también se celebrará la Feria de la Golmajería

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

En una época en la que la alta cocina no había llegado a las barras de los bares, los callos, la oreja de cerdo guisada ... o los caracoles con tomate eran los principales guisos con los que se servía el vino del mediodía y de la tarde noche. Pero aquellos platos de cuchara, preparados a fuego lento en el puchero, han sido este fin de semana los grandes protagonistas de los establecimientos de hostelería de Calahorra, en el marco de las decimosextas Jornadas de la Cazuelilla. Uno de los eventos gastronómicos consolidados en la localidad en torno a la festividad de Todos los Santos y que destaca las recetas tradicionales de la gastronomía riojana y calagurritana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  5. 5 «De noche el cementerio me da miedo»
  6. 6

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  7. 7

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  10. 10

    Un consumo a prueba de golpes... policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Jornadas de la Cazuelilla llenaron las barras con guisos de toda la vida

Los Jornadas de la Cazuelilla llenaron las barras con guisos de toda la vida