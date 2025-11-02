Los Jornadas de la Cazuelilla llenaron las barras con guisos de toda la vida

En una época en la que la alta cocina no había llegado a las barras de los bares, los callos, la oreja de cerdo guisada ... o los caracoles con tomate eran los principales guisos con los que se servía el vino del mediodía y de la tarde noche. Pero aquellos platos de cuchara, preparados a fuego lento en el puchero, han sido este fin de semana los grandes protagonistas de los establecimientos de hostelería de Calahorra, en el marco de las decimosextas Jornadas de la Cazuelilla. Uno de los eventos gastronómicos consolidados en la localidad en torno a la festividad de Todos los Santos y que destaca las recetas tradicionales de la gastronomía riojana y calagurritana.

Un total de 32 bares se han sumado a la iniciativa, que se repetirá el próximo fin de semana (8 y 9 de noviembre). Entre todos ellos han conformado una ruta con unas noventa cazuelillas, en las que no sólo se rescatan las recetas de toda la vida sino que se muestran otras más innovadoras.

Para los que añoran los guisos tradicionales no faltan los chipirones en su tinta, el bacalao ajoarriero o el lomo con pimientos. Aunque como suele ser habitual en esta cita, en los recipientes de barro en los que se sirven las raciones abundan las gordillas, los caracoles y los callos a la riojana.

Quienes prefieran sorprenderse pueden también hacerlo probando ragú de ciervo estofado con setas silvestres y manzana caramelizada o un pollo al azafrán y setas shiitake.

Los niños y no tan niños tienen además la posibilidad de acercarse a estas recetas de una manera divertida a través de las cazuelillas preparadas con chucherías y caramelos del establecimiento 'Consentidos'. En definitiva, manjares de toda la vida para todos los gustos, que han sido un buen reclamo para disfrutar de bares y terrazas durante todo el fin de semana.

Chocolate, pastas, miel...

Aquellos que se han quedado con las ganas tendrán que esperar al próximo fin de semana, en el que las cazuelillas se podrán completar con un postre gracias a la Feria de la Golmajería. Este evento, que tendrá lugar en la carpa del paseo de Mercadal, contará con un total de 15 expositores de chocolates, bollería, tartas, pastas, golosinas, mermeladas y mieles.

La feria se completará con talleres infantiles, cuentacuentos, una cata de miel (a cargo de Aitor Garteizaurrecoa, de Miel del Pueblo) y otra de chocolate (con Peñaquel). Asimismo, en el interior de la carpa habrá una demostración de elaboración de rosquillas y en el exterior se colocará un hinchable para los más pequeños.

Con estas dos citas gastronómicas, el Ayuntamiento calagurritano «reafirma su apuesta por promocionar su patrimonio gastronómico, cultural y turístico» en unas «fechas atractivas para visitar y 'saborear' Calahorra», destaca.