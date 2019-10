Izquierda Unida facilita el impreso para no recibir propaganda electoral I.Á. Martes, 1 octubre 2019, 08:59

Calahorra. Izquierda Unida de Calahorra ha puesto a disposición su despacho municipal, en la calle Paletillas 36, para informar y facilitar a toda persona que lo desee el impreso a través del cual se solicita la baja en el Instituto Nacional de Estadística para no recibir propaganda electoral. IU precisa en un comunicado que ayudará a cumplimentar y entregar este documento «en la oficina correspondiente». El horario de atención será de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20 horas. La formación izquierdista destaca que, a pesar de ser éste «un pequeño gesto», si la «mayoría» de los electores lo apoyan se logrará «un importante ahorro para las arcas del Estado, ya que a los grandes partidos no les interesa modificar la Ley Electoral que está hecha a su beneficio particular y no para beneficio de la ciudadanía». En este sentido, IU critica que las próximas elecciones generales van a suponer un gasto de «140 millones de euros», en su mayoría para «el envío a los domicilios de propaganda electoral, papeletas de voto...»