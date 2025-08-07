LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El IRVI adjudica las obras de 40 viviendas energéticamente eficientes

L. R.

arnedo.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:37

El Gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), adjudicó ayer las obras de construcción de 40 viviendas destinadas al alquiler asequible en Alfaro, por un importe total de 6.023.427,18 euros, a la UTE formada por las empresas CJM Obras y Gestión Sostenible y CYCASA Canteras y Construcciones. El proyecto contará con un cupo específico de reserva para jóvenes durante el proceso de adjudicación.

Esta promoción, que se ubicará en la manzana delimitada por las calles Margarita de Austria, Felipe VI y El Olmo de la localidad, contará con 6 viviendas de un dormitorio, y 34 de dos dormitorios, todas con garaje y trastero. Las viviendas, diseñadas con cocina integrada y terraza, tendrán una superficie media de 65,26 metros cuadrados.

La estructura del inmueble estará distribuida en cuatro plantas y a su interior se accederá a través de dos portales. En la planta sótano, se ubicará el aparcamiento y parte de los trasteros. La planta baja dará cabida a 15 viviendas, el mismo número que se ha previsto en la primera planta. El resto (10), así como los trasteros restantes, estarán en la segunda y última planta (ático).

Las obras emplearán elementos constructivos que tenderán a la eliminación de la transmisión de ruido, y seguirán criterios de eficiencia energética.

