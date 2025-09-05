Disponibles las invitaciones para la gala del Festival ¡Cort...en! La ceremonia de clausura, conducida por la actriz calagurritana Mª José Garrido, se celebrará el 19 de septiembre en el teatro Ideal

Las invitaciones para asistir a la gala del XXVI Festival de cortometrajes ¡Cort...en!, 'Ciudad de Calahorra' están disponibles desde hoy jueves, 4 de septiembre, en la taquilla del teatro Ideal (12.00 horas) y en la plataforma www.citylok.com/teatroideal. Cada persona puede retirar una máximo de cuatro entradas para acudir a esta ceremonia de clausura del festival, que se celebrará el viernes 19 de septiembre en el Ideal (20.30 horas). Durante la gala, presentada por la actriz y cantante calagurritana Mª José Garrido, se desvelarán los títulos de los cortometrajes y los nombres del director y de los actores ganadores de esta vigésimo sexta edición. Además, la pianista de Calahorra Ángela Irisarri amenizará la velada con música en directo.

También se rendirá un homenaje al calagurritano Alberto San Emeterio, actor del grupo de teatro local 'La Canilla' y miembro del jurado de este festival, que falleció el pasado mes de mayo.

El Festival ¡Cort...en! concede siete premios en total. El Ayuntamiento de Calahorra entrega el del Jurado al mejor cortometraje, dotado con 2.000 euros, y el del Público por valor de 800 euros. Por su parte, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) otorga el premio al mejor director menor de 30 años, cuya cuantía es de 800 euros.

Además, el Ayuntamiento también premia la mejor actuación femenina y masculina y la mejor actuación femenina y masculina menor de 30 años con 400 euros cada categoría.

