Actuación de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas Maestro Arroyo en el teatro Ideal. LR

El interés por aprender artes escénicas crece en Calahorra

La Escuela Municipal Maestro Arroyo incrementa el número de alumnos y todavía admite matriculaciones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:38

En el curso 2024-2025 la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas Maestro Arroyo de Calahorra contó con 207 alumnos, para 2025-2026 ya ... se han matriculado 219 y todavía no está cerrado el plazo. «Ha subido el alumnado de música. Sobre todo la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico tienen muchísimo éxito. Incluso hemos añadido un profesor más de bajo. En canto también ha subido y en trompeta, percusión...», explica el director del centro y de la banda municipal, Eduardo Peña Hernández.

