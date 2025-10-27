El interés por aprender artes escénicas crece en Calahorra

En el curso 2024-2025 la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas Maestro Arroyo de Calahorra contó con 207 alumnos, para 2025-2026 ya ... se han matriculado 219 y todavía no está cerrado el plazo. «Ha subido el alumnado de música. Sobre todo la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico tienen muchísimo éxito. Incluso hemos añadido un profesor más de bajo. En canto también ha subido y en trompeta, percusión...», explica el director del centro y de la banda municipal, Eduardo Peña Hernández.

En danza han bajado los inscritos, pero Peña está convencido de que se estabilizará. «Este año viene una titulada en ballet de Logroño y creo que la gente va a volver a apostar por esta disciplina. Antes estaba una profesora de Calahorra muy conocida, pero ha tenido que irse por motivos personales de trabajo, aunque continuaremos manteniendo el vínculo», señala el director.

Sigue el teatro clásico y teatro musical y como novedad, se incluye cine. «Estoy muy contento porque haya tanta gente interesada en las artes escénicas. Pueden venir al centro desde los tres años hasta los cinco a 'música y movimiento', a partir de los seis ya empiezan lenguaje musical e instrumento. Cuando llevan tres cursos tienen la posibilidad de incorporarse a la banda y al coro juvenil que forman parte de la cantera de la banda municipal», indica Peña y añade que «no hay límite de edad. Hay quien en su día no tuvo la posibilidad de estudiar música y ahora sí, en cursos de lenguaje musical especializados para adultos e instrumentos, además de formar parte de las agrupaciones musicales. En los conciertos se ve la progresión y disfrutan».

La escuela ofrecerá en esta nueva temporada una masterclas de percusión con Hilario Rodeiro, un curso de trombón con Miguel Tantos y el actor Fernando Cayo seguirá colaborando.