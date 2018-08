Hortelano, rey o reina de la fiesta de Calahorra Las reinas de las peñas 2018. Soraya Rodríguez (El Hambre), Laura Oyarbide (El Sol), Paula Toledo (Calagurritana), la reina de las fiestas Sara Fernández (La Moza), Eva Rincón (Riojana) e Irene Martínez (Philips), durante la elección en el Ayuntamiento. :: / Sanda Sáinz La mayoría de las peñas se posiciona a favor de mantener la tradición y no cambiar la figura actual ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Martes, 7 agosto 2018, 10:05

¿Debe Calahorra cambiar la figura de la reina de las fiestas? La semana pasada el Partido Riojano abría este debate en el Pleno del Ayuntamiento con una moción que finalmente fue rechazada con los votos en contra del PP y el PSOE, y la abstención de Ciudadanos. Los regionalistas solamente contaron con el apoyo de IU en su propuesta de revisar la figura de la reina, para la que días antes habían planteado incluso acompañar de un representante masculino y denominar a ambos como 'horticultores'.

Los partidos políticos se posicionaron en el pleno, pero faltaba por conocer la opinión de las seis peñas de la ciudad, que todos los años deben elegir entre sus peñistas a una joven que les represente en el concurso del Ayuntamiento para la elección de la reina de las fiestas calagurritanas.

La postura de la mayoría de las peñas es clara. Casi todas ellas se muestran a favor de mantener a la 'reina' como parte de la tradición de Calahorra. «No creo que se deba romper una tradición cuando no hace mal a nadie», sostiene Javier Calvano, presidente de la peña El Sol, al tiempo que precisa que el certamen para la elección de la reina de las fiestas de Calahorra «no es un concurso de belleza» y «no es vejatorio para las chicas».

LAS FRASES Javier Calvano Peña El Sol «No hay que romper una tradición que a nadie hace mal» Javier Fuentes Peña Calagurritana «Ellas tienen el privilegio de vivir las fiestas como nadie» Eduardo Toledo Peña Philips «Si se sacan dos representantes debería abrirse a todo el mundo» Óscar Antoñanzas Peña Riojana «Es una tradición a la que se podría dar una vuelta» Jorge Cambra Peña La Moza «Muchas veces es como un reconocimiento a un peñista» Laura Antoñanzas Peña El Hambre «Se están sacando las cosas de contexto»

¿Y elegir una figura masculina, como ocurre en Logroño con los 'vendimiadores'? Calvano opina que esta opción podría resultar complicada para algunas peñas. Y es que, «si hay años que te cuesta buscar una reina, como para tener que encontrar también a un chico», dice. En el caso de que se contemplasen ambas figuras, el presidente de la peña El Sol considera que entonces «lo más lógico sería abrir el concurso a todos los ciudadanos».

Eduardo Toledo, presidente de la peña Philips, comparte el mismo planteamiento: «Si lo que se quiere es sacar a dos representantes, como en Logroño, entonces debería poder presentarse todo el mundo».

Javier Fuentes, presidente de la peña Calagurritana, tampoco ve sexismo en la figura de reina de las fiestas. Muy al contrario, defiende que «ellas tienen el privilegio de ver las fiestas como no las ve nadie». «Yo me encargo de hacer para la revista de la peña una entrevista a la reina de la peña de hace 20 ó 30 años, y todas me dicen que fue una de las mejores decisiones que tomaron», comenta.

Desde la peña Riojana, Óscar Antoñanzas defiende de otro lado que es «una tradición a la que se podría dar una vuelta». Sin embargo, para Laura Antoñanzas, de 'El Hambre', «se están sacando las cosas de contexto», aunque está abierta a «una revisión de lo que es la elección la reina».