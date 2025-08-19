Los horarios del autobús urbano de Calahorra se modifican durante las fiestas La salida mensual al cementerio San Lázaro se adelanta a mañana miércoles

El servicio de autobús urbano de Calahorra sufrirá modificaciones tanto en los horarios como en los itinerarios con motivo de la celebración de las fiestas patronales, entre 25 y el 31 de agosto.

El lunes 25 de agosto, día del inicio del programa de actos con el chupinazo, no habrá servicio. Tampoco el lunes 1 de septiembre, por ser festivo en la ciudad. Los días 26, 27, 28 y 29 de agosto el autobús circulará en horario de mañana, de 8.00 a 14.00 horas.

Los horarios e itinerarios serán los siguientes:

Línea Estación de autobuses-Hospital

Salidas a las 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Recorrido: estación de autobuses, calle Miguel Cervantes, centro de salud, piscinas de La Planilla, calle Ramón Subirán (junto a la gasolinera), tanatorio y hospital.

Línea Hospital-Planillo de San Andrés

Salidas a las 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 horas. Recorrido: hospital , tanatorio, calle Ramón Subirán, piscinas de de La Planilla, centro de salud y estación de autobuses.

El autobús al cementerio San Lázaro saldrá mañana 20 de agosto. Este agosto, en lugar de realizarse el último miércoles de mes como se hace el resto de año, se adelanta una semana. Los horarios se mantienen con salida a las 16.30 horas desde el Ayuntamiento y el regreso a las 17.30 horas.

Modificación el día 22 por una carrera

La celebración de la carrera 'Ciudad de Calahorra, el viernes 22 a partir de las 20.00 horas con salida y meta en la plaza de El Raso, obligará a modificar el horario del servicio de autobús urbano. Así, el último autobús que saldrá del hospital será a las 18.15 horas con llegada a las 18.45 horas al Planillo de San André.

El recorrido será: Hospital, tanatorio, plaza de toros, piscinas de La Planilla, centro de salud, Achútegui de Blas, Gallarza, El Silo, B-5, Correos, Ayuntamiento, plaza de El Raso, calle Santiago/Cuatro Esquinas, Santiago y Planillo de San Andrés.

