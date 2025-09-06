Gestión emocional, teatro y acuarela, novedad en los cursos de Caja Rioja

La oferta formativa del centro Fundación Caja Rioja de Calahorra para este curso incluye como novedad un taller de teatro para todos los públicos, ... otro de acuarela y un tercero sobre gestión emocional. La primera de estas actividades la impartirá el actor Javier Martínez Losa, quien también este año dirigirá el grupo de teatro de improvisación para mujeres mayores de 60 años (financiado a través de la convocatoria de subvenciones de Igualdad del Ayuntamiento) y el taller 'Cómo hablar en público'. «Trabajamos sobre todo desde la confianza, las habilidades emocionales que no nos han enseñado desde pequeños y a tener una oratoria capaz de conseguir nuestros objetivos», explicó ayer Martínez Losa en la presentación de la programación.

OFERTA FORMATIVA Patrimonio histórico artístico los siglos del gótico en La Rioja. Martes, de 09.30 a 11.00 horas. La cuota es de 165 euros. Imparte Javier Garrido.

Teatro para mujeres mayores de 60 años Martes, de 11.30 a 13.00 horas. Imparte Javier Martínez Losa.

Taller de teatro Jueves, de 19.15 a 20.15 horas. La cuota de inscripción es e 125 euros. Imparte Javier Martínez Losa.

Cómo hablar en público Jueves, de 18.15 a 19.15 horas. La cuota es de 90 euros. Imparte Javier Martínez Losa.

Gestión emocional Lunes de 09.30 a 10.30 horas o de 19.30 a 20.30 horas. La cuota es de 120 euros. Imparte Marcos Heras.

Acuarela Martes de 18.15 a 19.15 horas y de 19.30 a 20.30 horas. La cuota es de 75 euros. Imparte Andrea Martínez.

Por otra parte, Marcos Heras será quien imparta las sesiones de gestión emocional, que se desarrollan en «un ambiente relajado, en el que no hay juicios y en el que hay libertad para expresarse», precisó. «Veremos técnicas de gestión emocional y cómo lidiar con emociones como la culpa, el remordimiento o emociones que nos hacen quedarnos anclados en el pasado o por el contrario, con el futuro», añadió Heras, experto y educador en emociones.

La programación formativa de la fundación se completa con un último taller sobre arte, que ya se ha llevado a cabo en otras dos ediciones. El pintor calagurritano Javier Garrido estará de nuevo al frente del mismo, que este año lleva por título 'Patrimonio histórico artístico: los siglos del gótico en La Rioja'.

Las personas interesadas en asistir a algunos de estos cursos pueden inscribirse en la web www.fundación-cajarioja.es.