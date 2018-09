«La gente piensa que soy como 'Estela Reynolds' y no tengo nada que ver» Antonia San Juan será homenajeada hoy . / CEDIDA La actriz Antonia San Juan recibe esta noche el premio honorífico del Festival de Cortometrajes ¡Cort...en! Antonia San Juan Actriz ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Viernes, 14 septiembre 2018, 09:13

La actriz Antonia San Juan recibirá esta noche un homenaje a sus más de 30 años de carrera en la ceremonia de clausura del Festival de Cortometrajes ¡Cort...en! de Calahorra.

-El premio que recibe esta noche es un reconocimiento a más de 30 años sobre los escenarios y en la pequeña pantalla. ¿Cómo ha sabido mantenerse? ¿Ha pasado por alguna crisis profesional?

-Trabajando mucho, siendo muy constante y exigente a la vez conmigo y con todo lo que hago. Valoro y respeto muchísimo el trabajo, y le dedico la mayor parte de mi tiempo y energía. No he pasado ninguna crisis profesional porque nunca he esperado a que me llamara nadie, he sabido buscar trabajo cuando ha hecho falta.

-Actriz, directora, monologuista, pintora y hasta incluso diseña bolsos. ¿De dónde viene toda esa creatividad?

-Realmente yo me considero actriz, el resto de actividades son más hobbies y una necesidad de crear y expresar mi mundo interior.

-'Agrado' en 'Todo sobre mi madre' y 'Estela Reynolds' en 'La que se avecina', le han dado mucha popularidad. ¿Qué significan para usted los dos personajes?

-Les estoy muy agradecida. Mucha gente que no va al teatro me conoce por la televisión o el cine. Sólo espero que el público pueda conocer otras facetas mías, conocer a la verdadera Antonia San Juan.

-En 'La que se avecina' trabajó con un actor de Calahorra, Nacho Guerreros. ¿Siguen en contacto?

-Adoro a Nacho Guerreros, tenemos buena relación y admiro mucho su trabajo. Ha sido un gran compañero en la serie.

-Ahora está en Canarias con 'Los cuentos en la Noche de San Juan'. ¿Cómo es el espectáculo?

-No puedo contar mucho porque estrenamos en pocos días. Sólo puedo decir que es una apuesta muy original y que estoy muy ilusionada.

-Otra apuesta suya personal y profesional es 'Mi lucha'. ¿Cómo ha calado el proyecto?

-'Mi Lucha' es el tercer 'unipersonal' que pongo en pie desde mi productora. Lleva dos años recorriendo España, con muy buena acogida, tanto por parte del público como de la crítica. Es un trabajo muy personal, en el que se toca el trabajo, la maternidad, la situación de la mujer en la actualidad...

- Cuántas veces le habrán pedido cantar 'El mar está fresquíbiri'... ¿Alguna vez ha llegado a aborrecer a 'Estela Reynolds'?

-La gente que no conoce mi trabajo piensa que soy como Estela y realmente no tengo nada que ver. No aborrezco al personaje, aborrezco que me aborden sin educación y que sobrepasen límites, como cuando te piden fotos cuando estás hablando por teléfono, o comiendo con alguien en algún restaurante. Sólo por el hecho de salir en televisión y hacer un personaje así de tremendo no significa que debas atender todas las peticiones de la gente que no respeta la intimidad.