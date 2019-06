Garrido requerirá explicaciones al anterior Gobierno del PP por deshabilitar la cuenta municipal de Twitter y el vaciado de imágenes de la de Instagram «El Twitter del Ayuntamiento de Calahorra es municipal, no de Óscar Eguizábal», ha dicho para afear al concejal del PP que hasta ahora ha llevado parte de la gestión de las redes sociales ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Lunes, 17 junio 2019, 16:08

El nuevo Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Calahorra solicitará formalmente explicaciones al anterior Gobierno del PP sobre lo ocurrido con las redes sociales municipales tras el traspaso de poderes. En concreto, el nuevo Ejecutivo local ha denunciado la desaparición de la cuenta de Twitter del Consistorio, así como el vaciado de imágenes en Instagram.

Más Garrido denuncia irregularidades en las redes sociales del Ayuntamiento al hacer el traspaso del equipo de Gobierno

La alcaldesa, Elisa Garrido, ha señalado en declaraciones a Diario LA RIOJA que esta mañana ha abordado este asunto con técnicos municipales para determinar un procedimiento ante estos hechos. «He hablado con los servicios de informática y la secretaria municipal»- ha dicho Garrido, para avanzar que su intención es hacer un requerimiento al alcalde saliente, aunque «todavía no se ha decidido la fórmula». «El Twitter del Ayuntamiento es municipal, no de Óscar Eguizábal», ha dicho para afear al concejal del PP que hasta ahora ha llevado parte de la gestión de las redes sociales. «De Instagram borraron todas las fotografías que había y expulsaron a todos los usuarios que seguían al perfil del Ayuntamiento, excepto a Luis Martínez-Portillo», ha añadido la alcaldesa. No obstante, la cuenta del Ayuntamiento en Facebook, con 6.456 seguidores, sí continúa activa.