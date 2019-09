García sigue en la Presidencia del Parlamento sin fecha decidida para dejar la concejalía I.Á. Miércoles, 18 septiembre 2019, 08:44

Calahorra. El presidente del Parlamento de La Rioja y concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Calahorra, Jesús María García, medita el momento en el que renunciará a su acta como edil en el Consistorio, y que según anunció después de tomar posesión de su cargo como máximo responsable del hemiciclo riojano se produciría después del verano.

El siguiente pleno municipal, órgano en el que debe hacerse efectiva la renuncia, será el lunes 30 de septiembre, aunque García, en respuesta a preguntas de este periódico, asegura que «todavía» no lo ha decidido. «Esa era la intención -dice sobre su idea inicial de dejar el Consistorio de Calahorra después del verano- pero es algo que no he hablado con Elisa (Garrido)». «Estas semanas decidiremos cómo hacemos», añade el responsable municipal de Urbanismo, que estos meses ha trabajado en el cierre de un asunto trascendental en Urbanismo como es la aprobación de la revisión Plan General Municipal, que se encuentra en sus últimas fases.

Las siguientes personas en la candidatura municipal del PSOE -los números 11 y 12- son su jefa de gabinete, Rebeca Sáenz, y el secretario del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Abel Martínez, por lo que cabe esperar que corra la lista. La siguiente en la candidatura, en el puesto número 13, es Ana Alonso, quien ya fue concejala del PSOE en la anterior legislatura.

Jesús María García

Por otro lado, Jesús María García desempeña en el Ayuntamiento las funciones de concejal de Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, teniente de Alcalde y representante del PSOE en la junta de portavoces.