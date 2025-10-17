LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Interior del Teatro Ideal de Calahorra, en una imagen de archivo. Sanda Sainz

El Teatro Ideal de Calahorra acogerá el domingo la gala 'Moda, baile y corazón' de Fundeo

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54

La Fundación Enrique de Ossó (Fundeo) ha organizado en Calahorra para este domingo, 19 de octubre, la gala solidaria 'Moda, baile y corazón', con ... la que se busca recaudar fondos para uno de los proyectos humanitarios de esta entidad. El evento tendrá lugar en el teatro Ideal (19.00 horas) y la entrada lleva un donativo de 10 euros.

