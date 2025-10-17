El Teatro Ideal de Calahorra acogerá el domingo la gala 'Moda, baile y corazón' de Fundeo
Calahorra
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54
La Fundación Enrique de Ossó (Fundeo) ha organizado en Calahorra para este domingo, 19 de octubre, la gala solidaria 'Moda, baile y corazón', con ... la que se busca recaudar fondos para uno de los proyectos humanitarios de esta entidad. El evento tendrá lugar en el teatro Ideal (19.00 horas) y la entrada lleva un donativo de 10 euros.
La gala contará con un desfile y las actuaciones del grupo de Gimnasia Rítmica Teresianas, la escuela Alma Flamenca, que dirige Laura Benito, y el coro Senda Ancha. En el desfile se pondrán ver prendas de los establecimientos comerciales Doble M, Topos y Rayas, Cronos, Flow y Plural.
