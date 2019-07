Five Souls actuó en el teatro Ideal de Calahorra en el ciclo de veladas musicales de verano Los cinco músicos de Five Souls, el viernes en el teatro Ideal de Calahorra. / Sanda Sáinz SANDA SÁINZ Domingo, 28 julio 2019, 10:25

Five Souls actuó el viernes en Calahorra dentro del programa de veladas musicales del Ayuntamiento. El concierto, el séptimo de los ocho previstos, se iba a celebrar en la plaza del Raso, pero ante la amenaza de lluvia se cambió de ubicación al teatro Ideal.

Five Souls ofreció un repertorio con versiones de temas conocidos pero que la banda interpretó de manera distinta, con su sello. 'Imagine' de John Lennon, 'No Woman No Cry' de Bob Marley, 'Roxane' de The Police (basado en la versión de George Michael) y 'Killing Me Softly' de Roberta Flack fueron algunas canciones que tocaron con ritmos soul, smooth jazz, funk y pop, recibiendo el aplauso del público.

El grupo está formado por Carlos Arriezu al teclado (en el repertorio hubo además tres temas compuestos por él), Patxi Urchegui a la trompeta (director musical de Taburete), Íñigo Goldaracena al bajo (toca con Manolo García y Revólver, entre otros artistas), Joselu Arriezu a la batería (Messura, Caraband y Spirit) y Melisa Fernández, que sorprendió por su prodigiosa voz.