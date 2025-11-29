El 'finde', de lo más navideño

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

La Navidad no sólo está instalada en los supermercados, en los que el turrón cada vez llega antes a los lineales, sino que ya luce a todo color en Calahorra. El mercadillo navideño, abierto este fin de semana para ir anticipando las compras de estas fechas, ha llevado al centro de la ciudad el espíritu navideño. El multitudinario encendido del alumbrado del pasado viernes ya puso de manifiesto las ganas con las que los calagurritanos esperaban que la Navidad se instalase en las calles de nuevo. Y la misma entrega se percibió este sábado en el mercado que contó una amplia participación del público durante su segunda jornada.

A la feria, que se desarrolla entre la plaza el Raso y la calle Grande, no le falta de nada. Los detalles para adornar el árbol ganan por goleada, al igual que los turrones, los mazapanes y otras delicias para endulzar la mesa. Un total de 28 casetas dan forma a este evento, a la que se han sumado asociaciones de belenistas de Calahorra y Logroño, así como el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra.

Actividades paralelas

El mercado invita también a disfrutar de la Navidad a través de numerosas actividades paralelas. La jornada del domingo, la última de la convocatoria, viene cargada de ellas y en algún caso con un fin solidario, como los talleres de piñas animadas (11.00 horas) y de Lego (12.30 horas) que ha organizado el club cultural y de coleccionismo El Lazarillo. Para participar en ambas citas, que se llevarán a cabo en la plaza de abastos, se pide una inscripción de un euro o un kilo de alimentos que se donará a una ONG de la localidad.

Las actividades para los más pequeños no acaban aquí, porque el Consejo de la Juventud ofrecerá un taller de 'mariposas brillantes' en su caseta (12.00 horas) y partidas de ajedrez con un tablero navideño (18.00 horas). También, el programa cuenta con los trucos del Mago Juancho (12.15 horas), muñecos animados con los que fotografiarse, un árbol para colgar deseos y el tradicional arco de muérdago. No faltará tampoco el teatro de animación con el espectáculo 'La niñera voladora y el maestro de las chimeneas' (18.15 horas).

Los mayores podrán participar además en un taller gratuito de elaboración de centro de mesa navideños, en la sede de la peña Philips (12.30 horas). Y para terminar, a las 19.15 horas, el mercado se clausurará con una degustación de chocolate.

