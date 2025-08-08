LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jóvenes, disfrutando del chupinazo con espuma.

Jóvenes, disfrutando del chupinazo con espuma. I. Á

Pólvora y espuma para arrancar las fiestas de la juventud de Calahorra

El sábado las fiestas arrancarán con hinchables acuáticos en el aparcamiento del Silo, desde las once de la mañana

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:35

El fin de semana es de los jóvenes en Calahorra en el sentido más literal de la palabra. Y es que las fiestas de ... la juventud, organizadas por el Ayuntamiento, han llenado de actos la agenda de la chavalería. Las celebraciones comenzaron este viernes con un chupinazo en el Raso y una fiesta de la espuma, a la que siguió un concierto tributo a El Canto del Loco y Pereza.

