Pólvora y espuma para arrancar las fiestas de la juventud de Calahorra El sábado las fiestas arrancarán con hinchables acuáticos en el aparcamiento del Silo, desde las once de la mañana

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 8 de agosto 2025, 21:35 Comenta Compartir

El fin de semana es de los jóvenes en Calahorra en el sentido más literal de la palabra. Y es que las fiestas de ... la juventud, organizadas por el Ayuntamiento, han llenado de actos la agenda de la chavalería. Las celebraciones comenzaron este viernes con un chupinazo en el Raso y una fiesta de la espuma, a la que siguió un concierto tributo a El Canto del Loco y Pereza.

El sábado las fiestas arrancarán con hinchables acuáticos en el aparcamiento del Silo, desde las once de la mañana. Después, a mediodía habrá una comida popular en el parque de la Era Alta, con juegos tradicionales y un bingo organizados por la asociación juvenil Ajuca. Las fiestas de la juventud cuentan con la colaboración de otros colectivos, como la asociación de comercios y hostelería de la Primera Travesía de Paletillas (Actiba), que ofrecerá la fiesta infantil Buble (18.30 horas) y el show de 'Bárbara, reina de la pantaloneta' (19.30 horas), o el Club Taurino de Calahorra, que ha previsto para mañana un encierro simulado. De otro lado, la jornada culminará con djs en el Raso.

