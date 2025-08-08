LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las fiestas de la juventud arrancan hoy con un tributo a El canto del Loco y Pereza

I. á.

calahorra.

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:17

Las fiestas de la juventud de Calahorra, antesala a las patronales de la última semana de agosto, comienzan este viernes, a las 19.00 horas, con la celebración de un 'chupijoven' en la plaza del Raso. La convocatoria estará animada por Casual Dj y contará con una fiesta de la espuma (plaza Coliseo). A continuación, está programado un pasacalles con la charanga Doctor Pío (20 horas), y para terminar la jornada la plaza de Raso (23.00 horas) acogerá un concierto tributo a El Canto del Loco y Pereza. Los actos continuarán durante todo el fin de semana. Del programa de mañana, sábado, destaca la colocación de hinchables acuáticos en el Silo (11.00 horas); una comida popular en la Era Alta (15.00 horas) y una sesión de djs en el Raso (23.00 horas). Por último, el domingo habrá un encierro chiqui, marionetas, música y una minitraca.

