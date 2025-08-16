LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peñistas y autoridades, con la nueva pancarta en la calle Grande.

Peñistas y autoridades, con la nueva pancarta en la calle Grande. I. A,

Las fiestas de Calahorra estrenan pancarta del 'Chorra'

La lona, donada por la peña El Sol y Carrocerías Maturana, muestra como novedad una imagen de los santos Emeterio y Celedonio

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:53

Aunque el himno de las fiestas de Calahorra es de sobra conocido en la ciudad, no todo el mundo sabe que la pancarta con ... la estrofa principal de la letra ( 'Chorra, tu eres Calahorra, la más hermosa del mundo entero') fue donada por la peña El Sol. De hecho, han sido dos las lonas que este colectivo ha colgado en mitad de la calle Grande como dice la canción. «La primera se hizo a mano por aquellos locos que quisieron arrancar con una peña y que se juntaban en un fábrica de zapatillas (Hijos de Justo Aguirre)», recordaba este sábado el presidente del Sol, Javier Calvano, en la colocación de la nueva pancarta, que esta peña, junto a la empresa Carrocerías Maturana, ha vuelto a donar al municipio.

