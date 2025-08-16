Las fiestas de Calahorra estrenan pancarta del 'Chorra'

Aunque el himno de las fiestas de Calahorra es de sobra conocido en la ciudad, no todo el mundo sabe que la pancarta con ... la estrofa principal de la letra ( 'Chorra, tu eres Calahorra, la más hermosa del mundo entero') fue donada por la peña El Sol. De hecho, han sido dos las lonas que este colectivo ha colgado en mitad de la calle Grande como dice la canción. «La primera se hizo a mano por aquellos locos que quisieron arrancar con una peña y que se juntaban en un fábrica de zapatillas (Hijos de Justo Aguirre)», recordaba este sábado el presidente del Sol, Javier Calvano, en la colocación de la nueva pancarta, que esta peña, junto a la empresa Carrocerías Maturana, ha vuelto a donar al municipio.

Por otro lado, la que acaba de colocarse mantiene la esencia de la anterior, que fue confeccionada hace 35 años y está enmarcada entre dos franjas verdes en alusión al color identificativo de la peña El Sol. Así, la frase, los ribetes y el escudo de Calahorra se mantiene, aunque se han añadido nuevos elementos.

«No se puede estirar mucho más, pero ha sabido (Carrocerías Maturana) darle un toque más calagurritano», decía Javier Calvano sobre el nuevo letrero, en el que ahora aparecen los patronos de Calahorra, los santos Emeterio y Celedonio. Además, se ha introducido el escudo de la peña El Sol y el logotipo de la empresa carrocera.

Representantes de todas las peñas; la reina y el rey de las fiestas; así como las damas y caballeros; la alcaldesa, Mónica Arceiz; y la concejala de Festejos, Raquel Moral, participaron en la colocación y presentación de la pancarta, que los peñistas del Sol han querido renovar con motivo el próximo año de la conmemoración de su 50 aniversario.

De esta manera, con la lona ya colocada puede empezar el descuento para que el próximo 25 de agosto, de rodillas y con la charanga, los calagurritanos le canten a la ciudad que es «la más hermosa del mundo entero».