Calahorra

La feria Promostock se traslada al próximo fin de semana por viento

I. á.

calahorra.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:15

La feria de oportunidades Promostock, que estaba prevista para este fin de semana en el paseo de Mercadal, se trasladará al siguiente, que corresponde al del 12 y 14 de septiembre. Según informa el Ayuntamiento de Calahorra, a través de una nota de prensa, el cambio de fechas de la convocatoria se debe «a las rachas de viento previstas para este fin de semana».

Por otra parte, un total de 26 establecimientos comerciales tomarán parte en la feria y en la que se podrán adquirir productos de otras temporadas a precios con descuentos. Los comercios participantes pertenecen a diferentes sectores. En concreto, estarán representados establecimientos dedicados a la moda, calzado, deporte, lencería, estética, artículos para bebés, así como menaje de cocina, alimentación, juguetes, artesanía y ferretería.

