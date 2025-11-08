LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Puesto de elaboración de rosquillas en la feria de la golmajería del pasado año. S. S.

La Feria de la Golmajería endulza el Mercadal de Calahorra el fin de semana

El evento congrega a 16 empresas y firmas dedicadas a la pastelería, el chocolate, la repostería, mermeladas y la miel

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:18

Comenta

Fuera dietas este fin de semana en Calahorra. La cita más dulce del calendario turístico y gastronómico de Calahorra da licencia desde hoy y ... hasta el domingo para endulzar el paladar olvidándose de las calorías. La Feria de la Golmajería, que cumple 16 ediciones, se desarrolla en la carpa del paseo de Mercadal con la participación de numerosos establecimientos y firmas dedicadas al sector del dulce, y actividades paralelas.

