La Feria de la Golmajería endulza el Mercadal de Calahorra el fin de semana

Fuera dietas este fin de semana en Calahorra. La cita más dulce del calendario turístico y gastronómico de Calahorra da licencia desde hoy y ... hasta el domingo para endulzar el paladar olvidándose de las calorías. La Feria de la Golmajería, que cumple 16 ediciones, se desarrolla en la carpa del paseo de Mercadal con la participación de numerosos establecimientos y firmas dedicadas al sector del dulce, y actividades paralelas.

El evento contará con un total de 15 expositores de chocolates, bollería, tartas, pastas, golosinas, mermeladas y mieles. Entre los participantes se encuentran Con- sentidos, Dulces El Avión, Fardelejos La Queleña, así como las pastelerías Flor y Nata, Kate-Cakes La Leal y Dulce en Boca. También estarán presentes Geleé Boutique, La Panadera 2.0, las mermeladas de Anamela y La Encineta, Tardekor y las mieles Valle del Cidacos y Miel del Pueblo.

La feria se completará con talleres infantiles, cuentacuentos, una cata de miel (a cargo de Aitor Garteizaurrecoa, de Miel del Pueblo) y otra de chocolate (con Peñaquel). Asimismo, en el interior de la carpa habrá una demostración de elaboración de rosquillas y en el exterior se colocará un hinchable para los más pequeños.

Por otro lado, los expositores estarán abiertos al público en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas durante hoy sábado y mañana domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

Y también, cazuelillas

Junto con las golmajerías de la carpa, este fin de semana se podrá disfrutar también en los bares de los guisos de toda la vida. Y es que las Jornadas de la Cazuelilla, que se iniciaron el pasado fin de semana, continúan durante este sábado y domingo en las barras.

Un total de 32 establecimientos de hostelería se han sumado a la iniciativa, que es también un clásico de la agenda gastronómica de Calahorra. Entre todos ellos han conformado una ruta con unas noventa cazuelillas, en las que no sólo se rescatan recetas tradicionales sino que se muestran otras más innovadoras. Para los que añoran los guisos más populares no faltan los chipirones en su tinta, el bacalao ajoarriero, el lomo con pimientos, las gordillas, los caracoles y los callos a la riojana.