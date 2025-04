La Federación Taurina Riojana se defiende de las acusaciones del Club Taurino de Calahorra

La Federación Taurina Riojana, ante las acusaciones recibidas por parte del Club Taurino de Calahorra y su presidente, Miguel García, ha emitido un comunicado ... para explicar los hechos que motivaron las decisiones tomadas por la junta y recoge los distintos encuentros celebrados durante este año 2025.

Expone que el 26 de enero se llevó a cabo una reunión en el Club Taurino Logroñés en la que participaron el Club Taurino Calceatense, Peña Taurina de Nájera, Club Taurino Logroñés, Peña Taurina «El Quite», Club Taurino «El Candil», Club Taurino de Calahorra y Club Taurino de Arnedo. También estuvo presente el ganadero Carlos Lumbreras, como participante en la organización del XIX Bolsín Taurino de La Rioja.

Se trataron tres puntos, el primero sobre el XIX Bolsín Taurino de La Rioja 2025. Según indica la Federación, se informó de las gestiones realizadas para obtener subvenciones y la cesión de plazas de toros de distintas localidades para la realización del Bolsín Taurino de La Rioja 2025). El segundo asunto fue la liquidación del XVIII Bolsín Taurino de La Rioja 2024. En este caso se indica en el comunicado que presentaron las cuentas del Bolsín 2024, con todas las facturas de los gastos y los documentos necesarios para justificar el cobro de las subvenciones tanto del Ayuntamiento de Calahorra como de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Estas cuentas fueron aprobadas por unanimidad.

Añade que se presentó la liquidación de la Fiesta Campera y de la Fiesta de Hermandad, que también fueron aprobadas de manera unánime. En cuanto a la situación económica, se informó que el saldo de la cuenta bancaria en Ibercaja era de 3.100 euros a favor de la FTR, y se facilitó el extracto bancario de los movimientos realizados en dicha cuenta, lo que fue aprobado sin objeciones. Durante la presidencia de Salvador Arza, en sus 29 años al frente de la FTR, siempre se han presentado las cuentas anualmente y siempre han sido aprobadas.

Por último, hubo turno de ruegos y preguntas. «El presidente del Club Taurino de Calahorra acusó a la FTR de no haber realizado ciertas acciones, algo que consideramos erróneo. Su afirmación demuestra un desconocimiento o desinterés por su parte, ya que no denunció nada de esto durante los seis años que formó parte de la junta directiva» afirma el escrito de la Federación.

Continúa relatando otra reunión que tuvo lugar el 9 de marzo en la sede del Club Taurino Logroñés, a la que acudieron los mismos clubes que estuvieron en la del 26 de enero. La Peña Taurina 'El Quite' con voto delegado.

Esta vez se abordó el tema del presupuesto del Bolsín Taurino 2025 así como información de las localidades y fechas para las semifinales y final. Otros puntos fueron la entrega de una placa al Club Taurino Logroñés por su 75 aniversario, propuesta para 'Taurino del año' y para la 'insignia de plata'.

«Se informó del presupuesto para el Bolsín 2025, que ascendía a 40.700 euros, y se aprobó por unanimidad conceder una placa al Club Taurino Logroñés por su 75 aniversario. Además, se presentaron dos propuestas para »Taurino del Año«: una del presidente Salvador Arza, para el Centro Riojano de Madrid, y otra de la Peña Taurina de Nájera, para el Club Taurino de Calahorra».

La Federación expone que se produjo un empate en la votación y el presidente utilizó su voto de calidad para decidir que el galardón fuera para el Centro Riojano de Madrid, comprometiéndose a proponer al Club Taurino de Calahorra en 2026, ya que en ese año no podrán celebrar el Bolsín debido a las obras en la plaza de toros de Calahorra.

«También se reconoció la labor del Club Taurino de Calahorra y su presidente, Miguel García, con una felicitación general. En cuanto a la »Insignia de Plata«, se decidió otorgársela a José Luis Bravo, quien dejaba su puesto como vicepresidente de la FTR después de 24 años de servicio».

La nota de la FTR señala sobre la elección de presidente que Salvador Arza informó a la junta que no se había presentado ninguna candidatura en el plazo establecido. Ante esta situación, y tras preguntar a los presentes si alguien quería presentar su candidatura, nadie se manifestó. Como resultado, Salvador Arza presentó su candidatura y, al ser la única, fue aprobada por unanimidad. Como es habitual, las candidaturas las presenta el presidente para evitar comprometer a otros miembros, y una vez elegido, forma su junta directiva. Después de la reunión, algunos clubes informaron al presidente que no habían recibido los estatutos, lo que fue un error informático. Según el artículo 13 de los estatutos de la FTR, la candidatura debe incluir al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Esto motivó que se convocase una nueva reunión el 16 de marzo enviando los estatutos a todos los clubes y anulando las votaciones para realizar una nueva elección.

«Sí, podemos afirmar que el presidente del Club Taurino de Calahorra quería optar a la presidencia de la FTR, ya que lo manifestó legitima y públicamente el día de la gala del LX aniversario del club. También buscó apoyos, cosa muy lícita, en los distintos clubs y al no conseguirlos, no presentó candidatura. También está confirmado que ha tenido actuaciones no muy correctas contra la FTR siendo componente de ella misma, como el intento de que se suspendiese por parte del Ayuntamiento de Calahorra la celebración de la final del XIX Bolsín taurino de La Rioja en esa Ciudad», afirma la Federación Taurina Riojana.

En su descripción de los hechos prosigue con la reunión del 16 de marzo; se repitieron las propuestas para «Taurino del Año» y la propuesta para el Club Taurino de Calahorra fue retirada. El ganador fue nuevamente el Centro Riojano de Madrid. Para la «Insignia de Plata», se aprobó su entrega a Mónica Arceiz, aficionada de Calahorra, y a José Luis Bravo. También se volvió a votar la elección de presidente, y Salvador Arza fue elegido al no haberse presentado más candidaturas. Al finalizar la citada reunión del 16 de marzo, los clubes de Calahorra y Nájera presentaron una carta firmada por sus presidentes, solicitando su baja voluntaria de la FTR, según lo establecido en el artículo 14, apartado a de los estatutos. Se convocó una junta extraordinaria para aceptar su salida y comunicarlo a todos los miembros.

«Queremos dejar claro que la FTR no ha intentado en ningún momento perjudicar al Club Taurino de Calahorra ni a sus miembros. Se les dieron explicaciones sobre la elección del »Taurino del Año« y se les informó de que, en 2026, se les propondría dicho galardón. Además, la alcaldesa de Calahorra recibirá la »Insignia de Plata« en reconocimiento a su apoyo a la tauromaquia», explica la Federación y su presidente Salvador Arza.

«Es importante señalar que la decisión de abandonar la FTR debió tomarse en una asamblea del Club Taurino de Calahorra, y que siempre se les ha tratado con el máximo respeto. El año pasado, se les entregó un diploma de »Reconocimiento de Mérito Taurino« por su gran actividad y promoción de la tauromaquia», añade la nota de la FTR.

Para finalizar, diciendo que «queremos asegurar a todos los socios del Club Taurino de Calahorra y de Nájera que estamos dispuestos a organizar una asamblea para explicar los hechos y que, si en el futuro desean regresar, siempre serán bienvenidos en esta federación y que este comunicado ha sido firmado y avalado por los presidentes del Club Taurino Calceatense, Asociación Taurina de Navarrete, Peña Taurina «El Quite», Club Taurino Logroñés, Club Taurino «El Candil» y Club Taurino de Arnedo.