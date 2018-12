Fallece la regionalista Margarita Aldama La que fuera portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Calahorra dejó su puesto en noviembre de 2017 por su enfermedad LA RIOJA Jueves, 6 diciembre 2018, 21:25

La exconcejal regionalista en Calahorra Margarita Aldama ha fallecido en la tarde del jueves tras una larga enfermedad que le había obligado a apartarse de la vida política hace ya algún tiempo.

La entonces portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Calahorra, Margarita Aldama, presentó en noviembre de 2017 su dimisión después de estar un tiempo prácticamente fuera de la escena política por motivos de salud. «Mi situación personal no me permite dar el cien por cien por Calahorra», explicaba entonces la concejala regionalista en un comunicado. La edil señalaba a continuación que «quien me conoce sabe que no valgo para estar a medio gas y entiendo que debo dejar paso a mis compañeros para seguir con el trabajo constructivo y de diálogo en nuestro Ayuntamiento». Para los regionalistas, Aldama ha sido durante estos años «defensora del Hospital de Calahorra, de la transparencia en la gestión pública, así como en la colaboración entre todos los grupos políticos».

Su silla en el salón de plenos fue ocupada por Gabriel Furgiuele, número dos de la lista del PR+ en las anteriores elecciones.

Margarita Aldama había accedido al Ayuntamiento en el año 2011 tras liderar la plataforma vecinal «Salvemos el parque».

La familia del Partido Riojano estamos de luto por el fallecimiento de nuestra compañera Margarita Aldama.



— Partido Riojano (@PartidoRiojano) 6 de diciembre de 2018

El PR+ y el resto de partidos han lamentado su pérdida a través de sus perfiles en las redes sociales.

«La familia del Partido Riojano estamos de luto por el fallecimiento de nuestra compañera Margarita Aldama», señalaban los regionalistas en redes sociales. El PR+ destaca la labor de «una persona que trabajó siempre por los intereses de Calahorra, y aunque su enfermedad le impidió en los últimos tiempos estar en primera línea de la política, hasta su fallecimiento ha seguido trabajando junto con el Grupo Municipal del Partido Riojano en Calahorra para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas».

Desde el partido señalan que «siempre trabajó por el bien de los calagurritanos y las calagurritanas«. El presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, ha expresado su pesar por la muerte de Marga Aldama, a la que ha definido como »una regionalista de pro« y »una trabajadora incansable no solo por Calahorra sino por toda La Rioja«. El candidato del PR+ a la Alcaldía de Calahorra, David Gómez Garrido, por su parte, ha lamentado igualmente el fallecimiento de la exconcejal riojanista y ha apelado a la unidad de la Junta Local »en momentos tan difíciles«.