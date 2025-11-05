LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Exposición de Tiene Tela en Caja Rioja

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:47

El centro cultural de la Fundación Caja Rioja de Calahorra acoge hasta el 18 de noviembre la decimosegunda exposición de la Asociación Tiene Tela, que ... fue inaugurada este lunes. La muestra ofrece piezas variadas que las alumnas de las clases de este colectivo han elaborado durante el año 2025. Incluye cojines, costureros, fundas de ordenador y de tablets, mantas, caminos de mesa, además de elementos de patchwork, todo ello realizado con mucha dedicación, constancia y tiempo. La sala de la Fundación Caja Rioja abre de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

