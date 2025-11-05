Exposición de Tiene Tela en Caja Rioja
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:47
El centro cultural de la Fundación Caja Rioja de Calahorra acoge hasta el 18 de noviembre la decimosegunda exposición de la Asociación Tiene Tela, que ... fue inaugurada este lunes. La muestra ofrece piezas variadas que las alumnas de las clases de este colectivo han elaborado durante el año 2025. Incluye cojines, costureros, fundas de ordenador y de tablets, mantas, caminos de mesa, además de elementos de patchwork, todo ello realizado con mucha dedicación, constancia y tiempo. La sala de la Fundación Caja Rioja abre de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión