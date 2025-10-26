Exposición y premios de fotos de Turismo de Naturaleza en Calahorra

El viernes se inauguró en la Casa de los Curas de Calahorra la exposición del V concurso fotográfico de Turismo de Naturaleza, que se podrá ... visitar hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes (de 08.30 a 14.30 horas), jueves, viernes y sábados (también de 18.00 a 20.00) y domingos y festivos (de 12.00 a 14.00).

Además, se entregaron los premios a los ganadores: Luis Javier Martínez Heras por 'Floreciendo bajo la Matrona'; Ángel Antonio Yagüe García por 'A cubierto'; y José Miguel Díez Ovejas por 'flor de alcachofa'. En este último caso no pudo acudir y recogió su premio el fotógrafo calagurritano Leo Muñoz. Cada uno recibió 900 euros y un diploma por las tres categorías del concurso: 'Floreciendo en Calahorra 'Tema libre' y 'Productos agrícolas en Calahorra'. Los concejales Reyes Zapata, Elena Arellano y Esteban Martínez fueron los encargados de repartir los galardones.

Las tres imágenes citadas forman parte de la muestra que ofrece un total de veinte instantáneas seleccionadas entre las setenta y cinco que se han presentado.