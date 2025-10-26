LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrega de premios del concurso de fotografía de Turismo de Naturaleza de Calahorra. SANDA

Exposición y premios de fotos de Turismo de Naturaleza en Calahorra

Los concejales Reyes Zapata, Elena Arellano y Esteban Martínez fueron los encargados de repartir los galardones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:43

El viernes se inauguró en la Casa de los Curas de Calahorra la exposición del V concurso fotográfico de Turismo de Naturaleza, que se podrá ... visitar hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes (de 08.30 a 14.30 horas), jueves, viernes y sábados (también de 18.00 a 20.00) y domingos y festivos (de 12.00 a 14.00).

