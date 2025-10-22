LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noelia Vicente. Ingesa Melilla.

La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla

Noelia Vicente asume al dirección de Enfermería Hospitalaria de esta entidad, de la que además es gerente el socialista Francisco Ocón

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:47

Comenta

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha designado recientemente a la exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra, Noelia Vicente, para dirigir la Enfermería Hospitalaria del Área Sanitaria de Melilla. Noelia Vicente, que en 2024 fue cesada de su cargo en el Hospital de Calahorra tras la integración de este centro en el Servicio Riojano de Salud (Seris), es la segunda riojana que se incorpora al equipo directivo de la sanidad melillense. Y es que el pasado mes de febrero Francisco Ocón, exsecretario del PSOE riojano, asumió la gerencia de esta entidad, dependiente del Ingesa. Además, esta última institución está dirigida por la exgerenta del hospital calagurritano, Isabel Muñoz, y cuenta como subdirector con Suso Junquera, quien fue director de Recursos Humanos.

Noelia Vicente, como ha publicado Ingesa en Melilla, asume este reto para «participar en la transformación de la sanidad melillense y en la apertura de un nuevo centro hospitalario«, que »es un proceso extremadamente complejo que ya he vivido anteriormente en primera persona«, dice en alusión al Hospital de Calahorra. Asimismo, destaca que »es una ocasión profesional única para aportar mi granito de arena y aplicar toda mi experiencia a este proyecto, con la mirada puesta especialmente en la calidad de los cuidados y en la seguridad del paciente».

Según el currículum facilitado por el Ingesa, Noelia Vicente es graduada en Enfermería por la Universidad de La Rioja (1995) y ejercido su labor profesional como enfermera de quirófano, medicina interna, nefrología y traumatología en distintos centros hospitalarios. Acumula más de diez años de experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria en centros hospitalarios del Servicio Riojano de Salud: primero como supervisora de bloque quirúrgico, paritorio, cuidados intermedios y hospital de día quirúrgico, más tarde como directora de enfermería.

A lo largo de su carrera ha participado en comisiones hospitalarias de Dirección, Calidad Asistencial, Seguridad y Salud, y de implantación de Buenas Prácticas BPSO (Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados). También ha formado parte de la Comisión de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria.

Acumula numerosas intervenciones en congresos y jornadas en materia de cuidados de Enfermería, gestión de pacientes y gestión de recursos humanos habiéndose formado específicamente en calidad asistencial y buenas prácticas de cuidados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  6. 6 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  7. 7 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  8. 8 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  9. 9 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  10. 10

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla

La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla