La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla Noelia Vicente asume al dirección de Enfermería Hospitalaria de esta entidad, de la que además es gerente el socialista Francisco Ocón

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:47

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha designado recientemente a la exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra, Noelia Vicente, para dirigir la Enfermería Hospitalaria del Área Sanitaria de Melilla. Noelia Vicente, que en 2024 fue cesada de su cargo en el Hospital de Calahorra tras la integración de este centro en el Servicio Riojano de Salud (Seris), es la segunda riojana que se incorpora al equipo directivo de la sanidad melillense. Y es que el pasado mes de febrero Francisco Ocón, exsecretario del PSOE riojano, asumió la gerencia de esta entidad, dependiente del Ingesa. Además, esta última institución está dirigida por la exgerenta del hospital calagurritano, Isabel Muñoz, y cuenta como subdirector con Suso Junquera, quien fue director de Recursos Humanos.

Noelia Vicente, como ha publicado Ingesa en Melilla, asume este reto para «participar en la transformación de la sanidad melillense y en la apertura de un nuevo centro hospitalario«, que »es un proceso extremadamente complejo que ya he vivido anteriormente en primera persona«, dice en alusión al Hospital de Calahorra. Asimismo, destaca que »es una ocasión profesional única para aportar mi granito de arena y aplicar toda mi experiencia a este proyecto, con la mirada puesta especialmente en la calidad de los cuidados y en la seguridad del paciente».

Según el currículum facilitado por el Ingesa, Noelia Vicente es graduada en Enfermería por la Universidad de La Rioja (1995) y ejercido su labor profesional como enfermera de quirófano, medicina interna, nefrología y traumatología en distintos centros hospitalarios. Acumula más de diez años de experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria en centros hospitalarios del Servicio Riojano de Salud: primero como supervisora de bloque quirúrgico, paritorio, cuidados intermedios y hospital de día quirúrgico, más tarde como directora de enfermería.

A lo largo de su carrera ha participado en comisiones hospitalarias de Dirección, Calidad Asistencial, Seguridad y Salud, y de implantación de Buenas Prácticas BPSO (Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados). También ha formado parte de la Comisión de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria.

Acumula numerosas intervenciones en congresos y jornadas en materia de cuidados de Enfermería, gestión de pacientes y gestión de recursos humanos habiéndose formado específicamente en calidad asistencial y buenas prácticas de cuidados.