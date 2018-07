EVITAR FUEGOS

Estamos en unos días veraniegos en los que las jornadas de tormentas se mezclan con una situación de incendios en los cascos urbanos que llaman la atención.

Ha habido fuegos este mes en viviendas, bajeras, vehículos y algún contenedor en distintos lugares de La Rioja. En Calahorra se han producido varios, incluso seguidos en edificios de diferentes calles como ocurrió los días 5, 6 y 7 de julio en el casco antiguo. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.

Las estadísticas indican que es en la época invernal cuando más incendios se registran en las casas, en invierno y por la noche.

Las causas más comunes son los aparatos o instalaciones eléctricas defectuosas, sobrecargas en la red o descuidos como dejar encendida una estufa toda la noche o no apagar bien un cigarrillo. Todos estas situaciones se deben evitar, por nuestra seguridad.

La época estival sí es propicia a los incendios forestales y por ello las administraciones llevan cada año campañas de concienciación e información a través de demostraciones, publicación de folletos y anuncios. No se deben escatimar los recursos para evitar los fuegos en la naturaleza que muchas veces resultan catastróficos.

Pero, visto lo visto, con los incendios en los cascos urbanos, también estaría bien, de vez en cuando, recordar al ciudadano lo que debe hacer para actuar ante un suceso así. Cómo enfrentarse a las llamas o huir de ellas y concienciar a la población sobre la importancia de seguir unas conductas que se alejen de los riesgos de ocasionar incendios.

Apagar el fuego con un extintor (dirigiéndolo sobre la base), retirar objetos que puedan propagarlo, poner trapos mojados si lo que arde es un líquido, tapar el recipiente si las llamas están dentro de él (sin moverlo) son algunas recomendaciones de los expertos.

En el caso de que alguien tenga su ropa ardiendo, debe rodar por el suelo para intentar apagarla o ser tapado con una manta.

Eso para incendios que en principio pueden ser sofocados. Si esto no es así hay que abandonar la vivienda intentando en la medida de lo posible no perder la calma.

Y aquí hay otros supuestos. Antes de abrir una puerta se debe tocar en la parte alta para ver si está fría. Entonces uno puede abrirla protegiéndose con ella y cerrándola si entra humo o calor.

Si resulta peligroso utilizar la puerta para abandonar la estancia, lo más recomendable es tapar las rendijas con trapos húmedos (para que no pase el humo) y dirigirse hacia alguna ventana. Aunque se debe evitar salir por las ventanas (a no ser que no haya altura). Desde allí, se puede llamar al servicio de emergencias 112 e indicar su posición y las personas que están en la vivienda para ser rescatadas.

El fuego siempre es peligroso pero, como ocurre con otras situaciones, hasta que no se sufren no somos conscientes de ello.