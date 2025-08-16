Más de 100.000 euros para recuperar todo el entorno

Las obras de recuperación de la Fuente de los Trece Caños y su entorno comenzaron a mediados del pasado mes de febrero y contaban ... con un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Sin embargo, las continuas precipitaciones que marcaron la primavera hicieron que los trabajos se prolongasen más allá de lo previsto y el Ayuntamiento concediese una prórroga a la empresa adjudicataria en el plazo de entrega de doce semanas.

La intervención en esta fuente emblemática está siendo llevada a cabo por la empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra, que resultó adjudicataria de la materialización del proyecto de rehabilitación por un total de 103.418 euros.

La actuación, además de la recuperación del perfil original de su estructura, contempla la restauración de la fuente, que es la parte que acabará la semana que viene. Estas labores estaban dirigidas a reconstruir los volúmenes perdidos y proteger la parte superior del conjunto. También se han limpiado, reparado y sustituido los elementos de fontanería, para garantizar que el agua volviese correr de nuevo. De todos modos, el pasado verano, el Ayuntamiento consiguió que la fuente volviese a funcionar después estar años sin agua tras desatascar su tubería.

Iluminación

Por otro lado, las obras en este entorno contemplan la reurbanización y la reposición de las piezas que faltan en la pavimentación y el graderío; así como la iluminación, limpieza y ajardinamiento el entorno.

La recuperación de la Fuente de los Trece años es el primero de los proyectos que ejecuta el Consistorio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra enogastronómica', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.

La última vez que se intervino en esta fuente fue en el año 2003, momento en el que se adecuó y amplió el espacio y se ejecutó el graderío existente.